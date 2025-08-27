După ce publicația Club Feroviar a anunțat că o parte dintre trenurile CFR Călători nu vor mai circula începând cu data de 1 septembrie, din cauza datoriilor pe care operatorul de pasageri le are față de gestionarul de infrastructură CFR SA, CFR Călători a ieșit public cu un comunicat în care spune că „nu există riscul interdicției de circulație a unor trenuri operate de către CFR Călători pe rețeaua națională aflată în administrarea CFR SA”, potrivit Hotnews.

Eșalonarea datoriilor la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) acumulate de CFR Călători și Transferoviar este singura soluție ca aceste două companii să achite administratorului infrastructurii feroviare sumele datorate, a spus președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, citat de Agerpres.

Club Feroviar a relatat că CFR SA a trimis o notificare către CFR Călători în care i se aduce la cunoștință directorului general Traian Preoteasa că are facturi neachitate în valoare de 41,4 milioane lei, echivalentul a aproape 8,2 milioane de euro la plata TUI.

În notificarea citată se spunea că trenurile CFR Călători vor primi interdicție de circulație pe rețeaua feroviară din România, din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI). O parte dintre trenurile Regio ar putea să nu mai circule de la 1 septembrie, iar la Interregio restricția s-ar aplica de la 1 octombrie, mai scria publicația citată.

CFR Călători a emis un comunicat de presă în care spune că s-au purtat discuții cu CFR SA și cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară, compania de stat susținând că s-au găsit soluții, iar trenurile vor circula conform planului,

CFR Călători a mai spus că facilitățile de călătorie pentru diferite categorii sociale nu sunt decontate la nivelul prestației efectuate de CFR Călători, „iar valoarea compensației este inferioară valorilor care ar rezulta din aplicarea prevederilor Contractului de Serviciu Public”.