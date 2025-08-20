Naționala României a încheiat faza a doua a Pre-Calificărilor Europene pentru FIBA Basketball World Cup 2027 cu un bilanț pozitiv (3-1), care îi asigură prezența în calificările pentru Cupa Mondială. „Tricolorii” au pierdut ultimul meci, disputat la Szolnok, scor 66-86 în fața Ungariei, dar erau deja calificați încă din etapa precedentă. Din staff-ul Naționalei face parte și ploieșteanul Cătălin Burlacu, cel care, în baschetul din ”republică”, nu prea mai are loc, stând, ”în gât” unora. E adevărat, e ”mare” și nu dă bine la … sportul de masă!

Revenind la meciul Naționalei, primele două sferturi au fost echilibrate, România rămânând aproape de adversar până la pauză. Totuși, repriza a treia a făcut diferența: gazdele au reușit un parțial de 26-5, care a rupt echilibrul și a decis soarta partidei. Emanuel Cățe a fost cel mai bun marcator al României cu 14 puncte și 8 recuperări, urmat de Dragoș Diculescu (12 puncte, 5 recuperări, 5 pase decisive) și Lucas Tohătan (10 puncte).

În ceea ce privește viitorul, România va juca în FIBA Basketball World Cup 2027 Qualifiers, cu start la finalul lunii noiembrie. Cel mai probabil, adversarii din grupă vor fi Franța, Belgia și Finlanda. Totuși, dacă Macedonia de Nord învinge Ungaria în ultimul meci al grupei, România ar urca pe primul loc și ar fi repartizată în grupă, alături de Grecia, Muntenegru și Portugalia.

Indiferent de scenariu, „Vulturii” sunt deja calificați și vor avea ocazia să joace împotriva unor adversari de top în drumul către Cupa Mondială.