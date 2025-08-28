Ploieșteanul Constantin Budescu a decis să… dea ghetele jos din cui!

„Zi importanta pentru fotbalul din Tunari! Constantin Budescu este noul nostru fotbalist. Budi a semnat cu Arsenal si devine cel mai titrat jucător din istoria clubului. Budescu are 300 de jocuri în Liga 1 și 100 de goluri, iar pentru echipa națională a jucat de 15 ori si a înscris 5 goluri.

În fotbalul românesc, Budi a câștigat titlul de campion, Cupa României si Supercupa, toate cu Astra Giurgiu. Budescu mai are și 21 de jocuri în Europa League si 5 goluri marcate.

Noul nostru jucător va evolua cu numărul 50 pe spate. Bun venit în familia noastră!”, a fost comunicatul celor de la Tunari, noul club al fostului internațional.