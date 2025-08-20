Bill Gates și creatorul sistemului de operare Linux, Linus Torvalds, au avut prima lor întâlnire publică. Cei doi pionieri ai industriei tehnologice au participat împreună la o cină organizată de Mark Russinovich, directorul tehnologic al Microsoft Azure, relatează The Verge și PC World, potrivit Hotnews.

Linux, un sistem de operare gratuit și cu sursă deschisă lansat în 1991, a fost considerat mult timp unul dintre principalii rivali ai Windows, sistemul de operare fanion al Microsoft. Întâlnirea a fost dezvăluită într-un mesaj distribuit pe LinkedIn de Russinovich, în care acesta apare alături de Gates, Torvalds și David Cutler, o altă figură importantă din cadrul Microsoft. Momentul este unul cu o încărcătură simbolică, având în vedere că Linux a fost mult timp văzut drept o alternativă serioasă la sistemul de operare Windows și o amenințare la adresa monopolului acestuia în lumea software-ului.

Deși ambii sunt prezenți de zeci de ani în industrie, Gates și Torvalds nu fuseseră surprinși până acum într-un cadru informal sau amical. Russinovich nu a oferit detalii despre discuțiile purtate la cină, însă simpla lor prezență la aceeași masă este considerată un moment remarcabil în istoria tehnologiei.

„A fost o experiență de neuitat să găzduiesc o cină cu Bill Gates, Linus Torvalds și David Cutler. Linus nu îl cunoscuse niciodată pe Bill, iar Dave nu avusese ocazia să-l întâlnească pe Linus”, a scris Russinovich în mesajul său. „Nu s-au luat decizii importante legate de kernel, dar poate data viitoare”, a conchis el în glumă.

The Times of India amintește că Bill Gates și Linus Torvalds simbolizează două viziuni complet diferite asupra modului în care ar trebui să fie dezvoltat software-ul. Gates, fondatorul Microsoft, a mizat întotdeauna pe soluții comerciale și pe un ecosistem software închis, unde produsele sunt monetizate prin licențiere și printr-un control strict asupra platformelor. Pe de altă parte, Torvalds a devenit cunoscut ca susținător al software-ului „open-source” și al colaborării între dezvoltatori, promovând ideea de „libertate software”, deseori în opoziție cu interesele marilor corporații.

De altfel, Torvalds nu a ezitat niciodată să critice public modelul de afaceri practicat de Microsoft, scoțând în evidență diferențele dintre software-ul cu sursă deschisă și cel licențiat.

Aceste diferențe de filosofie explică probabil și de ce cei doi nu au avut prea multe interacțiuni de-a lungul timpului, deși nu există informații despre un conflict personal între ei.