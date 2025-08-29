F.T.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au fost anunţaţi miercuri, 27 august, că un bărbat din comuna Aluniș a omorât un câine care se afla în îngrijirea sa.

În baza sesizării, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat cadavrul animalului, de rasă metis, care prezenta urme susceptibile a fi provocate prin ștrangulare.

«Totodată – informează IPJ Prahova – a fost identificată şi persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat în vârstă de 43 de ani, din localitate. Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor».

În urma probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de ieri, 28 august, acesta să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive. De asemenea, poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurării săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect comiterea infracțiunii de ,,uciderea animalelor cu intenție, fără drept”.