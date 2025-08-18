V. S.

Pe strada Cosminele din Ploiești au început lucrările de construire a primului bloc ANL destinat tinerilor specialiști din Sănătate. Anunțul demarării lucrărilor a fost făcut de Andrei Țurcanu, fostul director general al Agenției Naționale pentru Locuințe, în perioada 2017-2020, în mandatul căruia au fost lansate mai multe proiecte de blocuri ANL în județul Prahova.

”Stadiul lucrărilor de execuție aferente Blocului ANL (24 unități locative), destinat specialiștilor din sănătate! În februarie 2024, am primit informația includerii pe lista de finanțare a ANL a acestei investiții. Ca urmare, în scurt timp, am avut discuția cu Andrei Volosevici, primarul municipiului Ploiești, despre aceasta, fiind de acord ca Primăria Ploiești să finanțeze Studiile de Fezabilitate atât pentru Blocul ANL, cât și pentru sistematizare (utilități, căi acces, parcare etc.). Reticent fiind, având în vedere piedicile puse atât în Consiliul Local, cât si de Consiliul Județean Prahova în mandatul 2020 – 2024, Andrei Volosevici mi-a spus că vor fi unii care să împiedice și această investiție! L-am asigurat că mă voi ocupa de acest proiect, obținând în scurt timp toate avizările! Acum, la aproape un an și jumătate, au fost demarate lucrările de execuție ale acestei investiții! Sper ca executantul să respecte graficul asumat, iar lucrările să fie de calitate! Voi urmări implementarea acestei investiții, prima din Ploiești destinată specialiștilor din Sănătate!”, a precizat Andrei Țurcanu.

Într-un timp destul de scurt, în lunile martie și aprilie 2024, Primăria Ploiești a întocmit Studiul de Fezabilitate pentru acest ansamblu de locuințe destinate tinerilor din Sănătate.