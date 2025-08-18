V. S.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a anunțat, printr-un comunicat de presă, rezultatele controalelor efectuate în baza Ordinului Prefectului privind verificarea unităților de extragere și prelucrare a agregatelor minerale, precum și a stațiilor de beton și asfalt, la doi operatori economici din comuna Târgșoru Vechi. Acțiunea, desfășurată de o comisie mixtă coordonată de subprefectul Mircea Tănase, a vizat respectarea normelor de mediu, transport și gospodărire a apelor.

În urma verificărilor, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova a aplicat o amendă de 50.000 lei pentru lipsa notificării către autoritatea de reglementare privind depozitarea, în perimetrul exploatării autorizate, a unor cantități semnificative de materiale pentru amestecuri bituminoase. Acestea erau destinate construcției de drumuri, iar zona vizată funcționa ca exploatare de agregate minerale în terasă, cu obligația de redare a terenului prin taluzare, copertare parțială și nivelare. De asemenea, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ICJ Prahova a aplicat două sancțiuni a câte 10.000 lei fiecare, pentru nerespectarea obligației de încărcare a vehiculelor astfel încât masa totală să nu depășească limita maximă admisă pentru sectorul de drum public accesat.

Reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova continuă verificările, urmând să comunice public rezultatele după finalizarea controlului.