Un echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești, aflat în misiunea de patrulare în zona de Vest a Ploieștiului, a intervenit, ieri dimineață, pentru a acorda primul ajutor unei femei în vârstă care, din cauza problemelor de sănătate, a leșinat. Din cauza căzăturii, victima a suferit o serie de excoriații la nivelul membrelor și feței. În urma discuțiilor cu aceasta, colegii noștri au constatat că femeia avea pierderi de memorie, dar și o stare vizibilă de panică.

Jandarmii au solicitat intervenția echipajelor medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță, iar până la sosirea acestora i-au acordat primele îngrijiri la fața locului. Femeia a fost transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare.