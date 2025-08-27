Virgil Rădulescu

La prima vedere, povestea pare un banal litigiu între un proprietar și chiriașul său. În realitate, documentele consultate de redacția noastră (n.n- gazarul.ro, de la care am preluat acest text ) arată un șir de manevre juridice, artificii notariale și pasivități instituționale care au transformat un contract de închiriere într-un scandal cu implicații de drept civil, penal și economic.

*Începuturile: o chirie „promoțională” pentru aproape 40.000 mp

Pe 21 ianuarie 2016, Pârvan Valentin, proprietar al unei platforme industriale din Ploiești, semnează un contract de închiriere cu Jetfly Hub SRL. Prețul convenit este de 45.000 lei pe lună pentru 8.887 mp.

Ulterior, chiriașul primește acces la 39.509 mp, însă chiria rămâne aceeași. Motivația fiind intenția Jetfly de a cumpăra terenul, consfințită într-o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Actul trebuia perfectat până la 20 iunie 2016, dar tranzacția nu s-a finalizat niciodată.

„Proprietarul a acceptat să înghețe chiria, în ideea unei vânzări rapide. În realitate, s-a creat doar un cadru favorabil chiriașului”, spun surse apropiate negocierilor.

*Superficia, cheia autorizațiilor

În 2017, Jetfly are nevoie de un titlu juridic real pentru a putea obține autorizația de antrepozit fiscal și pentru a întabula rezervoarele. Soluția fiind un contract de superficie semnat la 10 august 2017, valabil 1 an, prelungit cu încă 6 luni.

Între timp, Pârvan obține pe numele său autorizațiile de construire pentru reabilitarea parcului de rezervoare și linia ferată industrială. Acestea sunt cesionate temporar către Jetfly, prin superficia care expira la 10 februarie 2018.

După această dată, Jetfly nu mai avea niciun drept real asupra rezervoarelor!

*Afacerea Rubikon Serbia, actul notarial controversat

În 2019, Jetfly încheie un contract comercial cu Rubikon Serbia. Pentru garanții, compania are nevoie de o bază juridică. Folosește, paradoxal, superficia expirată!

Notarul public constată în act că dreptul era stins, dar autentifică totuși documentul. În baza acestuia, Jetfly ipotechează rezervoarele.

Cum datoria nu a fost achitată integral, Rubikon declanșează executarea silită, iar prin executorul Galea rezervoarele sunt adjudecate și înscrise în Cartea Funciară pe numele creditorului. Totul fără acordul proprietarului terenului și al autorizațiilor de construire.

Un jurist contactat de redacția noastră afirmă:„Este un caz școală de folosire abuzivă a unei aparențe juridice. Notarul a confirmat că superficia era expirată, dar a permis totuși crearea unui drept fictiv asupra rezervoarelor. Practic, s-a vândut ceva ce nu aparținea chiriașului.”

*Contractul de închiriere se rupe

În 2023, Pârvan solicită chirie la prețul pieței pentru toată suprafața real ocupată. Jetfly refuză. Urmează notificarea de reziliere din 6 decembrie 2023.

De două ori, Jetfly obține ordonanțe președințiale care suspendă provizoriu efectele rezilierii. Însă, în februarie 2024, Pârvan invocă și clauza de denunțare unilaterală, dând chiriașului un termen de 180 de zile pentru eliberarea amplasamentului.

În paralel, Cartea Funciară radiază toate înscrierile privind promisiunea de vânzare și superficia – acestea nu mai produc niciun efect juridic.

Jetfly plătește chiria până în noiembrie 2024, apoi oprește orice plată. După trei luni de restanțe, Pârvan declanșează executarea silită. Contractul încetează definitiv la 12 martie 2025. Instanța fixează evacuarea pentru 29 august 2025.

*2025 – vandalism și tăcerea Poliției

În loc să se pregătească de evacuare, Jetfly trece la represalii. Angajații și rudele chiriașului demontează feroneria și tâmplăria, scot pavelele, dezafectează linia ferată industrială, lucru interzis de Legea căilor ferate fără autorizații speciale.

Au fost semnalate intruziuni nocturne și acte de vandalism. Proprietarul și reprezentanții săi au făcut peste 10 apeluri la 112, surprinzând totul pe camere video.

Și totuși, polițiștii Secției 4 Ploiești nu au întocmit niciun proces-verbal și nu au luat nicio măsură.

*O afacere cu prea multe complicități

*Pârvan a menținut chiria neschimbată timp de 7 ani, în baza unei încrederi care s-a dovedit naivă.

*Jetfly a folosit superficia doar pentru a obține autorizații și a întabula rezervoarele, dar nu a dus la capăt promisiunea de cumpărare.

*Notarul a autentificat un act bazat pe un drept expirat, deschizând calea unei ipoteci abuzive.

*Rubikon a executat bunuri care nu aparțineau chiriașului, cu concursul unui executor.

*În 2024, înscrierile au fost radiate, dar paguba produsă proprietarului rămâne.

*În 2025, chiriașul evacuat recurge la distrugeri, iar autoritățile statului asistă pasiv.

Cum a fost posibil ca o firmă să ipotecheze bunuri care nu îi aparțineau, cu acte expirate și cu complicitatea unui notar, iar instituțiile să închidă ochii la un proces de degradare evidentă?

Un caz în care linia dintre litigiul civil și fapta penală este deja depășită.

