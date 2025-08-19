Denzel Washington este de două ori câştigător al premiului Oscar şi unul dintre cei mai aclamaţi actori ai generaţiei sale, dar continuă să împărtăşească faptul că nu este prea preocupat de opiniile altor oameni, potrivit News.ro.

La doar câteva zile după ce a ţinut prima pagină a ziarelor pentru că a spus că „nu este atât de interesat de Oscaruri”, starul din Highest 2 Lowest a precizat că nu îşi petrece timpul îngrijorându-se că va fi „anulat”.

Când Washington, alături de regizorul şi colaboratorul său frecvent Spike Lee, a fost întrebat, într-un interviu video acordat Complex News, dacă este îngrijorat că „va fi «anulat»”, el a răspuns cu o întrebare proprie: „Ce înseamnă asta – să fii anulat?”

Când intervievatorul, Jillian Hardeman-Webb, a spus: „înseamnă că pierzi sprijinul public”, Washington a spus: „cui îi pasă?”

El a adăugat: „Ce a făcut ca sprijinul public să fie atât de important?”

Hardeman-Webb a răspuns: „adepţii (followers) sunt acum monedă de schimb”, ceea ce l-a determinat pe Washington să explice ce este important pentru el.

„Nu-mi pasă cine urmează pe cine”, a spus el. «Nu poţi conduce şi urma în acelaşi timp, şi nu poţi urma şi conduce în acelaşi timp. Eu nu urmez pe nimeni. Eu urmez spiritul ceresc. Îl urmez pe Dumnezeu, nu-l urmez pe om. Am credinţă în Dumnezeu. Am speranţă în om, dar uită-te în jur, nu merge prea bine.»

«Nu puteţi fi anulat dacă nu v-aţi înscris. Nu vă înscrieţi. Nu mă face să încep. Am început să mă doară pieptul. Ştii, mi se strânge pieptul vorbind despre asta», a mai spus Washington.

Cea mai recentă colaborare a lui Washington şi Lee, a cincea în total şi prima în aproape 20 de ani, deşi, potrivit lui Lee, probabil că nu va fi ultima, filmul Highest 2 Lowest, este acum în cinematografe. Filmul produs de A24 şi Apple este o reinterpretare a filmului High and Low al lui Akira Kurosawa, cu Washington în rolul unui mogul muzical care este ţinta unui complot de răscumpărare.

La începutul acestei săptămâni, Washington a declarat că nu joacă „pentru Oscaruri”.

„Nu-mi pasă de astfel de lucruri”, a spus el la Jake›s Takes. «Fac asta de mult timp şi sunt momente când am câştigat şi nu ar fi trebuit să câştig şi apoi nu am câştigat şi ar fi trebuit să câştig. Omul dă premiul. Dumnezeu dă recompensa. … Oamenii mă întreabă: «Unde îl păstrez? Păi, lângă celălalt. Nu mă laud! Doar vă spun ce simt în legătură cu asta. În ultima mea zi, [Oscarurile] nu-mi vor face niciun bine.»

Washington a câştigat două premii Oscar, pentru rolul său secundar în filmul Glory din 1989 şi pentru cel mai bun actor pentru filmul Training Day din 2001.