• „Reorganizarea” din sistem ar viza mai multe penitenciare din țară

V. S.

O decizie luată, se pare, pe repede-nainte, de conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor a stârnit reacții virulente din partea sindicaliștilor din sistem. Astfel, potrivit unui comunicat transmis de liderul sindical Costin Stoica, de la Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare – Filiala Ploiești, închisoarea de la Ploiești ar urma să devină secție exterioară a Penitenciarului Mărgineni!

O decizie de neînțeles, cu atât mai mult cu cât, în prezent, la Berceni, se află în construcție noul penitenciar de maximă siguranță!

Ce spune liderul sindical: ”Administrația națională a Penitenciarelor a decis ca Penitenciarul Ploiești să fie transformat, peste noapte, în secție exterioară a Penitenciarului Mărgineni. O decizie cu vădite motivații politice, luată fără studii de impact, fără analize și fără consultarea celor care asigură funcționarea de zi cu zi a sistemului penitenciar.

SNPP Ploiești subliniază că sistemul penitenciar românesc nu rezistă prin reforme „de birou”, ci prin munca suplimentară, epuizantă și constantă a polițiștilor de penitenciare. În lipsa acestei disponibilități permanente a personalului, deficitul de resurse ar fi scos demult la iveală fragilitatea întregului mecanism, iar decizia de reorganizare va avea consecințe previzibile și dramatice precum pensionări masive în rândul personalului, care refuză să mai accepte umilința de a fi redus la simplu instrument într-un experiment politic, dar și blocaje operaționale în lipsa unei logici administrative reale.

Această așa-zisă „reformă” nu este decât o improvizație politică, realizată pe spinarea oamenilor care muncesc și care, zi de zi, compensează lipsurile sistemului cu sacrificiul propriu.

SNPP Ploiești transmite clar și răspicat: nu vom asista pasivi la destructurarea unei instituții cu tradiție; vom organiza proteste pentru a apăra drepturile personalului și demnitatea profesiei; vom solicita suspendarea imediată a deciziei, până la efectuarea unor studii de impact reale și consultarea organizațiilor sindicale. Reamintim decidenților că sistemul penitenciar nu poate fi menținut prin artificii politice, ci doar prin respectarea oamenilor care îl susțin. Iar dacă acești oameni aleg calea pensionării sau a protestului, responsabilitatea pentru colaps aparține exclusiv celor care au confundat reforma cu improvizația”, transmite, într-un comunicat de presă, liderul sindical Costin Stoica, de la Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare – Filiala Ploiești.