N. Dumitrescu

Conform Primăriei Ploiești, a fost scoasă la licitație execuția lucrărilor ce vizează reabilitarea pieței din fața Gării de Sud, respectiv a Gării de Vest, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 10.07.2025. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de peste 48 de milioane de lei, conducerea municipalității precizând că proiectul este finanțat prin fonduri europene și este continuarea celui gândit pentru asigurarea unei noi legături rutiere între cele două gări menționate, care se află într-o fază înaintată de evaluare a ofertelor depuse pentru realizarea lucrărilor. Proiectul ”Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa I” presupune realizarea mai multor lucrări, și anume: amenajarea Pieței ”1 Decembrie 1918”- zona Gara de Sud, care va include și un pasaj pietonal subteran; amenajarea zonei/pieței din fața Gării de Vest; amenajarea, în cazul ambelor gări: a unei zone de parcare, inclusiv pentru biciclete; construirea de stații de așteptare pentru călători; realizarea de rețele de contact pentru troleibuze; sistematizare, creare și refacere accese; amenajări pentru protecția mediului; lucrări de deviere, refacere și protejare a rețelelor edilitare, respectiv realizarea de noi branșamente şi racorduri ale acestora etc. De asemenea, proiectul mai include amplasarea de sistem video de supraveghere, mobilier urban nou, lucrări de arhitectură peisagistică a spațiilor verzi, amenajarea de trotuare și piste de biciclete etc. Așa cum se menționează în caietul de sarcini prevăzut în cadrul acestei licitații, publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, criteriul de atribuire a lucrărilor pentru execuția lor, în urma evaluării ofertelor depuse, va fi ”cel mai bun raport calitate-preț”. În comisia persoanelor cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante care se ocupă de organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire a lucrărilor prevăzute în proiectul menționat se regăsesc primarul, cei doi viceprimari, secretarul general și administratorul public ai municipiului Ploiești, precum și directori și șefi de direcții și servicii din cadrul Primăriei Ploiești, consilieri locali ploieșteni. În cazul acestei licitații, așa cum se mai prevede în caietul de sarcini, ofertanții vor trebui să demonstreze că au executat, în ultimii cinci ani, lucrări similare la nivelul unui singur contract sau a maximum 6 contracte a căror valoare cumulată să fie de cel puțin 40.000.000 de lei fără TVA. De asemenea, vor mai trebui să facă dovada și a realizării în ultimii cinci ani, calculați până la dată limită de depunere a ofertelor, a unor lucrări similare celor care fac obiectul proiectului menționat, respectiv de construire, amenajare sau modernizare de infrastructură rutieră; de zone pentru diverse activități de petrecere a timpului liber; de rețele de alimentare cu apă și canalizare, de instalații de iluminat public stradal și ornamental; de amenajare spații verzi sau amenajare peisagistică etc.