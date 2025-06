Japonia are în vedere înăsprirea regulilor de intrare în țară pentru a combate problema turiștilor străini care pleacă fără să-și plătească facturile medicale, relatează presa din țara insulară, citată de The Independent, potrivit Hotnews. Noua politică ar putea obliga vizitatorii să își procure o asigurare medicală privată și ar permite autorităților de imigrație să verifice dacă turiștii au antecedente privind facturi medicale neachitate.

Agenția Kyodo News transmite că problema acoperirii prin asigurare a vizitelor străinilor va fi abordată în noul raport anual al guvernului de la Tokyo privind politica economică și fiscală. The Straits Times notează că este așteptat ca documentul să precizeze clar că guvernul va „revizui asigurările pentru cetățenii străini”.

Ca parte a acestor reguli mai stricte, este probabil ca Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să împărtășească informații despre vizitatorii străini cu datorii medicale mari cu Agenția pentru Servicii de Imigrație, permițând controale de intrare mai riguroase.

Turismul internațional în Japonia a crescut semnificativ în ultimii ani, parțial din cauza devalorizării yenului, iar spitalele și clinicile locale resimt tot mai mult o presiune asupra resurselor lor din cauza turiștilor neasigurați care vizitează țara.

În 2024, un sondaj realizat de Agenția Japoneză pentru Turism, desfășurat între octombrie 2023 și februarie 2024, a constatat că aproape 30% dintre vizitatorii Japoniei nu aveau asigurare medicală în timpul șederii lor.

Un sondaj național realizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care a chestionat aproximativ 5.500 de unități medicale, a constatat că 11.372 de vizitatori străini au primit tratament medical în Japonia doar în luna septembrie a anului trecut. Dintre aceștia, 0,8% nu au plătit, ceea ce a dus la facturi neachitate în valoare totală de aproximativ 61,35 milioane de yeni (427.000 de dolari), potrivit publicației japoneze Mainichi. În 2022, Ministerul Sănătății de la Tokyo a desfășurat un sondaj și mai larg. Aproape 30% dintre unitățile medicale care au răspuns au declarat că aveau facturi neachitate din partea unor pacienți non-japonezi – un grup care poate include atât rezidenți de altă naționalitate, cât și turiști.

Străinii care locuiesc în Japonia pentru mai mult de trei luni sunt, în general, obligați să se înscrie în Programul Național de Asigurări de Sănătate – un sistem conceput pentru persoanele care lucrează pe cont propriu sau sunt șomere – cu excepția cazului în care sunt acoperiți de o altă formă de asigurare publică de sănătate.