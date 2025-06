George Marin

Finala fazei județene a Cupei României 2025-2026 a fost adjudecată de CSO Vălenii de Munte de o manieră clară, prin joc, și categorică, prin scor. Astfel s-a consfințit superioritatea fotbalistică județeană a clubului care a câștigat laurii Ligii A Prahova și care va încerca accederea în Liga a treia națională.

Organizată pe arena din Strejnic, ­această finală a pus față în față campioana județului și echipa care a fost permanent în trena liderului din Vălenii de Munte, fără a reuși să se așeze în fotoliul de onoare. Prilej de revanșă, prilej de a mai mângâia orgolii rănite, pentru unii, dar și prilej de a demonstra că nimic nu poate doborî superioritatea clădită în ultimul an, pentru ceilalți. S-a întâmplat ca ultima variantă să fie transpusă pe teren.

Jocul în sine nu a fost strălucit ca valoare tehnică. Însă a fost vioi, plin de angajament, dar fără a se depăși limitele cuvenite, asta și datorită prestației de primă ligă, în conformitate cu statutul său, a arbitrului Andrei Moroiță, care, în deciziile sale, a fost secondat la același nivel de colegii de brigadă.

Deși a pornit jocul printr-o organizare mai bună a forțelor, stând compact, Boldeștiul a avut și o primă ocazie de gol, la cursa pe dreapta a rapidului Eduard Costache, care a trimis spre zona opusă, dar mingea reluată de Grigore s-a dus nu spre poartă, ci spre pista de aterizare a aerodromului (min. 6). De altfel, pe viteza celor doi s-a cam bazat jocul Boldeștiului, ale căror ulterioare încercări de lansare au fost blocate. Aproape o jumătate de repriză a fost necesară echipei din Văleni pentru a-și reorganiza liniile în teren. În tot acest timp, campioana județului s-a bazat pe experiența, pe tehnica și pe sprinturile de junior – nu-i nicio greșeală! – ale lui Bănel Nicoliță, permanent păzit, la distanță de respect, de apărătorul stânga cu doar o singură prezență ofensivă, Ursu. În van! Nicoliță a fost cheia ocaziilor care au dat semnalul că echipa din Văleni începe să conteze cu adevărat în joc. După ce lui Nicoliță i-a lipsit un vârf de gheată pentru a reuși o preluare direct spre poartă, aproape de marginea careului, imediat a preluat pe piept și a șutat, obținând doar corner (min. 35). Lovitura, executată tot de Nicoliță, din stânga, a fost respinsă. Dar fostul internațional a avut magnet la minge, care s-a întors în zona pe care nu o părăsise. Centrarea i-a așezat lui Arnăutu mingea pe cap, dar lovitura a trecut de bara îndepărtată (min. 36). Semnalul a fost dat. Lovitura cea adevărată a venit în final de mitan și a fost rodnică poate și pentru faptul că a fost una dusă direct spre poartă, fără viraje dreapta sau stânga, fără rostogoliri fără rost ale balonului. Cosmin Munteanu, Arnăutu și Ciobanu, toți oameni cu experiență superioară diviziei județene, s-au aflat pe linia dreaptă care a adus mingea în fața careului advers, ușor lateral stânga. Evenimentul care a bucurat galeria vălenară, și care a însemnat deschiderea scorului, a fost facilitat și de nu tocmai oportuna ieșire din poartă a lui Marinică (min. 44).

Dacă antrenorii așteptau pauza ca facă reglaje, dacă jucătorii așteptau pauza ca să răsufle după efortul depus în, totuși, căldură, spectatorii au așteptat mitanul secund pentru a se bucura de situații de poartă de care nu prea au avut parte în primul. La reluare, nu a durat mult până să apară prima ocazie. Șandru i-a suflat mingea lui Ciobanu la fix, imediat după preluare (min. 47), Nicoliță a mai făcut o cursă pe dreapta fiind oprit doar de acțiunea combinată a faultului advers și zona mai moale a terenului (min. 52), iar următoare acțiune a vălenarilor a arătat cu degetul spre ce deznodământ se îndreaptă partida. După ce balonul s-a încâlcit în picioarele lui Neagu, în colțul din dreapta al careului, aproape de linia de 16 metri, Ciobanu a recuperat, a efectuat o piruetă pentru a struni mingea și i-a pasat lui Arnăutu pentru un gol simplu (min. 54). Orgoliul pomenit de noi mai sus și despre care puțină lume din tribună mai credea că există s-a trezit în piepturile celor din Boldești, dar nu pentru multă vreme. Totuși, într-un răstimp de zece minute, ei au avut trei bune situații. Mai întâi, Chejnoiu a respins în corner o minge care circula amenințător în preajma porții echipei sale (min. 55), apoi Eduard Costache a reluat imprecis, cu capul de această dată, o bună centrare (min. 58), pentru ca același lucru să îl facă, dar la o scară mult mai mare, Grigore (min. 63). Spunem scară mai mare pentru că Grigore a fost singur-singurel în careu, nu departe de poartă, și a trimis exact în brațele lui Dalin Munteanu, care se și vedea condamnat la a căuta balonul prin plasă. Pe durata acestei furii boldeștene, Nicoliță a trimis o amenințare, prin deposedarea produsă în careul advers urmată de șut, unul parat de Marinică (min. 62). Efervescența celor conduși s-a stins, campionii trecând iarăși la cârma jocului. Mai mult, chiar marcând pentru un scor de forfait imediat după ratarea lui Grigore, despre care am pomenit mai sus. De această dată, Arnăutu l-a lansat frontal pe Ciobanu, care niciodată nu iartă în asemenea situații (min. 64). Stăpâni pe final, cei din Văleni au mai avut situații de gol. Filip a reușit, în sfârșit, diagonala precisă la care visa încă din prima parte – și primele două au fost exacte, dar la adversar – Arnăutu a preluat de lângă un adversar inert, dar Marinică a avansat bine, de această dată, și a blocat. (min. 75). Se gândea cineva că poziția de golgheter a lui Ciobanu poate fi contestată? Ei, bine, a făcut-o Dănilă, care a ținut morțiș să șuteze el mingea sosită de la Nicoliță printr-un elegant rist exterior și pregătită de Ciobanu pentru un șut propriu. Dincolo de faptul că Marinică s-a bucurat că brațele lui țin balonul și nu plasa porții, am trăit cu senzația că se reiau faze din meciul România – Cipru, disputat cu o seară mai înainte. Al treilea gol din această finală județeană a Cupei României a avut același scenariu ca la deschiderea scorului de către echipa României – ratează unii, marchează imediat ceilalți – în timp ce la această ultimă ocazie vălenară a fost replicat clinciul Mitriță – Alibec.

Clinciurile au fost uitate și toți vălenarii, inclusiv cei din galerie, s-au bucurat de câștigarea strălucitoarei Cupe oferite de AJF și înmânate de președintele forului fotbalistic județean, Silviu Crîngașu.

CSO Teleajenul Vălenii de Munte – CSO Boldești-Scăeni 3-0 (1-0)

Stadion: Strejnicu. Spectatori: 800.

Au marcat: Ciobanu 44, 64, Arnăutu 54.

Văleni: D. Munteanu – Tănase (55 Mirică), Șandru, Butoi, Chejnoiu (82 Popa) – Cernea (cpt.), Filip – Nicoliță, Arnăutu (87 Baciu), C. Munteanu (69 Dănilă) – Ciobanu (87 O. Radu). Rezerve neutilizate: Ene – Șerban, I. Costache, Ilie. Antrenori: Iulius Mărgărit, Silvian Dobre.

Boldești: Marinică – R. Dumitru, Neagu, E. Ionescu (65 Drăgan), Ursu – C. Costache – E. Costache (59 Buză), Baciu (54 Iancu), D. Tingirică, Fl. Grigore (cpt.) – Cr. Vasile (78 R. Constantin). Rezerve neutilizate: Ciorăneanu – Chivu, Olteanu, Vrăjitoarea, I. Tingirică. Antrenori: Darius Badea, Marius Rădulescu.

Avertismente: Tănase 69, Șandru 76, Filip 85 / – .

Au arbitrat: Andrei Moroiță – Ștefan Dumitrache, Diana Florea. Rezervă: David Ștefan (toți din Ploiești).

Observatori AJF: Silviu Crîngașu, Cătălin Popescu.

Jucătorul meciului: Ciobanu.