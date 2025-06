CSM BBA Petrolul Ploieşti a câştigat în faţa celor de la CSM Constanţa, scor 92-64 (25-20, 21-16, 25-17, 21-11), în Sala Sporturilor Olimpia, şi a închis seria contând pentru turul al 3-lea al play-out-ului Ligii Naţionale de Baschet Masculin – Getica 95!

Un 3-0 scurt reuşit în faţa unei formaţii cu probleme pe acest final de sezon, context în care staff-ul tehnic al echipei noastre a ales să le ofere minute mai multe tuturor jucătorilor ploieşteni din lot, mai ales în acest ultim meci de pe teren propriu. Iar încrederea a fost răsplătită – e drept şi pe fondul unei abordări relaxate de ambele părţi – cei mai tineri baschetbalişti încheind partida cu peste 20 de minute petrecute pe parchet şi cu cifre bune: Codruţ Dinu – 17 puncte, 8 pase decisive, David Raşoga – 10 puncte, 8 pase decisive şi Robert Pătraru – 8 puncte şi 3 pase decisive. Alături de ei, Lorenzo Diaconescu a profitat de cele peste 24 de minute jucate şi a încheiat meciul cu 18 puncte şi 14 recuperări, fiind cel mai bun marcator al întâlnirii!

Pentru echipa noastră au jucat: L. Diaconescu (18 puncte, 14 recuperări), C. Dinu (17, 3×3), Jugovic (16, 4×3), J. Williams (10 puncte, 11 recuperări), D. Raşoga (10), R. Pătraru (8, 2×3), D. Laster Jr. /8 2×3), V. Negoiţescu (3, 1×3), V. Corpodean (2), J. Edwards şi Tsartsidze.

Să mai spunem că a fost şi un meci pe care puştii de la „U10” cu siguranţă îl vor ţine minte, pentru că i-au însoţit pe seniori la prezentarea echipelor şi apoi au avut prilejul să prezinte publicului trofeul obţinut chiar ieri în Sala „Olimpia”, cel de campioni regionali ai Sucursalei 11 din cadrul Federaţiei Române de Baschet!

Revenind la echipa de seniori, BBA CSM Petrolul Ploieşti încheie aşadar sezonul pe poziţia a 15-a a clasamentului şi aşteaptă clarificarea situaţiei primei ligi în perspectiva campionatului 2025-2026, care are mai multe necunoscute în acest moment.

Până atunci, CSM are 7 sportivi convocaţi la loturile naţionale de juniori ale României, plus staff-ul de la „U16”, deloc întâmplător în condiţiile în care CSM BBA Petrolul Ploieşti a fost cel mai performant club al ultimelor 4 sezoane în baschetul juvenil românesc, cu 14 titluri naţionale obţinute (12 la masculin şi 2 la feminin).

Aceste cifre se reflectă şi în faptul că, în acest sezon al Ligii Naţionale de Baschet Masculin – Getica 95, echipa de seniori a mizat pe nu mai puţin de 8 jucători crescuţi de club, 7 dintre ei ploieşteni: Lorenzo Diaconescu, Codruţ Dinu, George Angelian, Robert Pătraru, David Raşoga, Tudor Pîrvu, Rareş Movileanu şi Vlad Borcan.