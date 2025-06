Cu două etape înainte de finalul Ligii A Prahova, situația la vârf s-a ”echilibrat un pic”, după victoria celor de la CSO Comarnic în derbiul cu Teleajen Văleni (scor 1-0 pentru gazde, gol Roșu). În teorie, CSO Boldești și inclusiv CSO Comarnic au acum șanse la primul loc (nu și la disputarea barajului, pentru că doar Telejeanul Văleni a depus actele pentru clasificare a academiilor, astfel că este singura formație din Liga A Prahova care are acest drept, de a juca barajul), dar, practic, vălenarii sunt ca și scăpați în câștigători, având de jucat un meci în plus față de urmăritoare. Echipei pregătite de Iulius Mărgărit îi mai trebuie două victorii (are meciuri pe teren propriu, cu CS Bucov – restanță, respectiv CS Vărbilău), plus o deplasare la Bănești, fiind aproape clar că va reuși să adune punctele necesare, dar, per-ansamblu, scăderea de turație a vălenarilor, chiar spre final, când se apropie meciurile de baraj cu Șțtiința București, ar trebui să dea de gândit.

Iată rezultatele complete, clasamentul și ­programul rundei viitoare:

FC Bănești – CS Valea Călugărească 4-3

Progresul Drăgănești – CS Cornu 4-0

AFC Brebu – Unirea Cocorăștii Colț 5-1

CS Bucov – Petrolul 95 Ploiești 1-1

CS Brazi – CSO Boldești 1-5

CS Vărbilău – Avântul Măneciu 2-3

CSO Comarnic – Teleajen Văleni 1-0

Tineretul Gura Vitioarei – Petrosport Ploiești 1-4

CS Mănești – CS Câmpina 1-4

Etapa viitoare, a 33-a, penultima, 7-8 iunie

Petrosport Ploiești – AFC Brebu (1-5)

CS Cornu – CS Valea Călugărească (3-2)

CSO Boldești – Tineretul Gura Vitioarei (2-1)

CS Câmpina – CS Bucov (3-2)

Teleajen Văleni – CS Vărbilău (2-0)

Progresul Drăgănești – CS Brazi (2-2)

Avântul Măneciu – FC Bănești (0-5)

Unirea Cocorăștii Colț – CS Mănești (1-8)

Petrolul 95 Ploiești – CSO Comarnic (1-4)