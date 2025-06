Sportivii de la CSM Ploieşti au participat, în weekend, la cea de-a 70-a ediție a Campionatelor Internaționale de Atletism ale României, găzduite de Stadionul Nicolae Mărășescu din Craiova, reuşind să obţină 6 medalii: 2 de aur, 2 de argint şi 2 de bronz!

În proba de 100 de metri, primele două locuri de pe podium au fost ocupate de Cristian Roiban (10.52 secunde) şi Andrei Niculiţă (10.53 secunde – personal best), în timp ce Alexandru Geamănu a venit pe locul 7, în 10.83 secunde!

Cealaltă medalie de aur a fost obţinută de Andrei Niculiţă în proba de 200 metri, sportivul nostru oprind cronometrul după 20.99 secunde – din nou ”personal best” şi, mai important, barem îndeplinit pentru participarea la Campionatul European U23 din luna iulie! În aceeaşi cursă, Alexandru Geamănu a fost al 7-lea, în 21.69 secunde (season best).

O medalie de argint a cucerit şi Alexandru Vochin, la 400 de metri, cu timpul 46.92 secunde (personal best), în aceeaşi cursă venind pe 5 Alberto Dragomir, în 48.35 secunde (personal best).

Cele două medalii de bronz au fost obţinute în concursul feminin de Teodora Iancu, la aruncarea suliţei, cu 38.30 metri şi la 100 metri garduri, cu 18.38 secunde (personal best).

Atleţii de la CSM Ploieşti sunt pregătiţi de Augustin Iancu şi Robert Munteanu.