F. T.

Polițiștii din Câmpina efectuează în prezent cercetări într-un dosar penal ce are ca obiect comiterea mai multor infracţiuni la regimul rutier, în cauză fiind vizat un tânăr în vârstă de 20 de ani.

Potrivit unei informări a IPJ Prahova, „în noaptea de 7 spre 8 iunie a.c, în jurul orei 00:45, oamenii legii au fost sesizați, prin intermediul Numărului Unic „112”, că pe strada Industriei din Câmpina s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto ar fi fugit de la fața locului.

În baza sesizării, s-a constituit o echipă operativă care s-a deplasat la fața locului, iar din primele verificări s-a stabilit că un câmpinean în vârstă de 20 de ani ar fi sustras autoturismul pe care l-ar fi condus de pe strada Alexandru Ioan Cuza până pe strada Industriei, unde ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un stâlp de telecomunicații. După producerea evenimentului rutier, şoferul ar fi părăsit locul accidentului, fiind însă depistat la scurt timp.

La testarea cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la sediul unei unități medicale în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că tânărul nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”.

În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect comiterea infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.