CSM BBA Petrolul Ploieşti a câştigat, cu 85-57 (19-19, 31-10, 21-11, 14-17), şi meciul al doilea din seria cu CSM Constanţa, ce contează pentru turul al 3-lea al play-out-ului Ligii Naţionale de Baschet – Getica 95 şi mai are nevoie de o singură victorie pentru a ocupa locul al 15-lea, penultimul, la finalul sezonului 2024-2025.

A fost o întâlnire echilibrată numai în primele zece minute, încheiate, de altfel, la egalitate, 19-19, după care superioritatea băieţilor noştri s-a concretizat şi pe tabelă, parţialul de 31-10 lămurind soarta partidei încă de la pauză. Drept urmare, la reluare s-a mizat mai mult pe jucătorii români din lot, sfertul 4 fiind rezervat aproape în exclusivitate ploieştenilor, meciul încheindu-se cu un „5” format din Raşoga, R. Pătraru, C. Dinu, Movileanu şi L. Diaconescu!

Pentru echipa noastră au jucat: J. Williams (18 puncte, 12 recuperări), Corpodean (12, 4×3), Tsartsidze (12, 2×3), C. Dinu (11, 1×3), J. Edwards (8, 2×3), L. Diaconescu (8), Jugovic (6, 2×3), D. Laster Jr. (5, 1×3), D. Raşoga (3), R. Movileanu (2), R. Pătraru şi V. Negoiţescu.

Meciul al 3-lea este programat duminică ­seară, de la ora 18:00, în Sala Sporturilor ­Olimpia.