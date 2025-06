În urma hotărârii Comitetului Executiv din data de 30 mai 2025, următoarele echipe care înregistrează datorii către AJF Prahova nu vor fi programate în etapa competițională de la finalul săptămânii:

AS Gorgota

AS Potigrafu

CS Valea Călugărească

ACS Viitorul Poienarii Burchii

ACS Progresul Drăgănești

CSO Boldești Scăeni

CS Unirea Urlați

CS Tineretul Gura Vitioarei

ACS Gherghița

AFC Bănești-Urleta

CS Unirea Cocorăștii Colț

CS Petrolul 95 Ploiești

ACS Luceafărul Drajna

CS Petrolul Ologeni

ACS Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii

AS Brădetul Ștefești

AS Unirea Lipănești

AS Flacăra Mălăești

ACS Progresul Aluniș

AS Voința Adunați

CS Mănești Arizona Zalhanaua

AS Victoria Fântânele

AS Podgoria Vadu Săpat

AS Petrolistul Podenii Vechi

AS Progresul Coslegi

AS Unirea Teleajen

AS Carpați Sinaia

AS Unirea Lacul Turcului

ACS Avântul Bertea

CSL Vărbilău

AS Șoimii Apostolache

AS Tirana Homorâciu

AS Recolta Dumbrava

AS Unirea Valea Dulce

AS Viitorul Pantazi.

AJF anunță că, dacă echipele își achită datoriile, pot fi programate până joi, 5 iunie 2025.