Copiii pot avea frecvent probleme digestive vara, când este foarte cald afară și este și sezonul vacanțelor. Problemele digestive pot fi însoțite și de deshidratare, uneori severă, potrivit medicului Mihai Craiu, citat de Hotnews.

Deshidratarea înseamnă că organismul pierde mai multe lichide decât ingeră. Dacă nu este tratată, ea se poate agrava și poate deveni o problemă gravă de sănătate, atrag atenția specialiștii de la National Health System (NHS) din Marea Britanie.

Deshidratarea este cauzată cel mai adesea de infecțiile digestive, care afectează mai ales copiii mici, deoarece sistemul lor imunitar este insuficient dezvoltat. Principalul pericol în cazul enterovirozelor cu simptomatologie digestivă este deshidratarea severă, care poate duce la complicații majore.

„Avem destul de multe infecții digestive și vorbim de enterovirusuri. E adevărat că enterovirozele apar cu o mai mare frecvență vara și toamna, dar asta nu înseamnă că nu avem și în restul anului”, explică dr. Adrian Marinescu, medic primar de boli infecțioase și managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” din București.

Transmiterea acestor boli se face pe cale digestivă, dar nu numai prin alimente, ci și prin apă și suprafețe contaminate. Creșele, grădinițele, școlile, dar și locurile de joacă sunt medii propice de transmitere, pentru că cei mici interacționează și duc mânuțele la gură, moment în care există riscul de transmitere.

Multe dintre aceste boli nu au simptomatologie, în timp ce altele au o simptomatologie digestivă caracterizată prin crampe abdominale, greață vărsături, diaree și, uneori, febră ușoară. În cazul unui copil sănătos și nu foarte mic, semnele infecției digestive se remit în câteva zile, chiar și fără tratament. Sigur că, mai spune dr. Marinescu, acest copil va sta acasă și va fi monitorizat de medicul de familie sau de pediatru.

Sunt însă și cazuri severe, mai ales dacă este vorba despre sugari și copiii mici, vulnerabili, care au și boli asociate. Principalul inamic este deshidratarea puternică determinată de vărsături și scaune diareice, iar dacă ea nu poate fi corectată, indicația este ca părintele să apeleze serviciul de urgență.

Deshidratare severă înseamnă prezența a cel puțin două dintre următoarele simptome:Copilul este letargic sau inconștient; Nu poate bea deloc sau bea extrem de puțin; Are ochii foarte „înfundați în orbite”; Pliul cutanat este persistent sau foarte „leneș”.

Deshidratarea ușoară este atunci când:Copilul este agitat, iritabil fără motiv; Bea cu sete evidentă. Ar bea anormal de mult față de cât bea de obicei; Ochii sunt „încercănați”, puțin „înfundați în orbite”; Pliul cutanat este discret „leneș”.

Un copil care are stare generală bună, „iar intrările de lichide sunt mai mari decât ieșirile (diaree, vărsături, transpirație, urină) nu are risc de deshidratare”, potrivit medicului Mihai Craiu.

Câtă vreme copilul urinează normal (normal = 1-2 mililitri pe fiecare kilogram și pe oră ; un sugar de 8 kg ar trebui să ude pampersul în 5 ore undeva între 40-80 mililitri, în total) totul este sub control, afirmă medicul pediatru.

Copilul ar trebui să bea lichide, dacă are simptome de deshidratare.

Dacă se simte rău, s-ar putea să îi fie greu să bea, așa că e recomandat să se înceapă cu înghițituri mici, iar apoi, treptat, să bea mai mult, potrivit specialiștilor de la National Health System (NHS) din Marea Britanie. Și un farmacist vă poate ajuta în caz de deshidratare. Dacă micuțul se simte rău, are diaree și pierde prea multe lichide, este recomandat să reintegrați zahărul, sărurile și mineralele pierdute de organism.

Un farmacist vă poate recomanda soluții de rehidratare orală. Acestea sunt niște pulberi pe care le amestecați cu apă, iar apoi cel mic le bea. Puteți întreba farmacistul ce soluții de rehidratare sunt potrivite pentru copilul dumneavoastră.

În cazul în care nu vă descurcați singuri, cu ajutorul sărurilor de rehidratare orală și al lichidelor (nu se oprește alăptarea la sân și nu se înlocuiește laptele mamei cu lapte fără lactoză!) trebuie mers la consult medical, mai recomandă dr. Mihai Craiu.