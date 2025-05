Cuplurile care se confruntă cu probleme de infertilitate şi îşi doresc să devină părinţi ar putea beneficia de un sprijin financiar din partea statului de maximum 15.000 de lei, acordat sub formă de vouchere digitale pentru medicamente şi proceduri medicale specifice pe teritoriul României, potrivit TVRInfo și Agerpres.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a pus în dezbatere publică Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii (Fertilizare in Vitro – FIV).

Potrivit documentului, sprijinul financiar se va acorda pentru un număr de maximum 10.000 de ­beneficiari, iar depunerea dosarelor este permisă până la data de 30 noiembrie 2025. Pentru a putea beneficia de acest ajutor financiar, cel puţin unul dintre cei doi beneficiari, membri ai cuplului infertil, căsătoriţi sau necăsătoriţi/, sau femeia singură infertilă trebuie să fie cetăţean român şi să aibă domiciliul în România. De asemenea, cei doi membri ai cuplului infertil sau femeia singură infertilă trebuie să aibă calitatea de asiguraţi/asigurat în sistemul de ­asigurări sociale de sănătate din România. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 20 şi 45 de ani.

„Voi promova şi voi sprijini întotdeauna iniţiativele dedicate susţinerii familiilor în eforturile lor de a avea copii, oferind astfel un sprijin important pentru consolidarea familiei şi creşterea natalităţii în România. Îmi doresc ca acest program să continue, pentru că este un program necesar, atât timp cât infertilitatea rămâne o problemă reală în ţara noastră”, a declarat Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituţiei. Sprijinul se acordă sub forma a două vouchere, în cuantum de 15.000 de lei. Astfel, un voucher în valoare de 5.000 de lei va fi destinat achiziţionării de medicamente specifice, iar al doilea voucher, în suma de 10.000 de lei, va fi folosit pentru achitarea procedurilor medicale prescrise. Voucherele se vor acorda în ordinea cronologică a depunerii dosarelor complete şi declarate eligibile.

Toate documentele se vor depune în format electronic, prin intermediul unei platforme digitale dedicate acestui program.