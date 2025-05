Selecționerul Daniel Pancu a anunțat un lot preliminar de 26 de jucători pentru Campionatul European U21 din Slovacia. Printre aceștia nu se mai regăsește Mihnea Rădulescu, dar, aproape sigur, va rămâne prahoveanul Ianis Stoica.

Reprezentativa Under 21 a României a fost distribuită la tragerea la sorți în Grupa A, alături de Italia, Spania și gazda turneului- Slovacia. Turneul final se va desfășura în perioada 11-28 iunie, pe 8 stadioane din 8 orașe diferite.

Lotul preliminar convocat de selecționerul Daniel Pancu:

PORTARI: Răzvan Sava (Udinese/Italia), Otto Hindrich (CFR Cluj), Vlad Rafailă (US Lecce / Italia);

FUNDAȘI: Dan Sîrbu (Farul Constanța), Tony Strata (AC Ajaccio/Franța), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Matteo Duțu (AC Milan/Italia), Mario Tudose (CFC Argeș), Ümit Akdağ (Toulouse FC/Franța), Matei Ilie (CFR Cluj), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Al Nasr/Emiratele Arabe Unite);

MIJLOCAȘI: Cătălin Vulturar (FC Rapid 1923), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia/Cipru), Cristian Mihai (Dinamo), Constantin Grameni (FC Rapid 1923), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Rareș Ilie (US Catanzaro/Italia), Octavian Popescu (FCSB), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Zoran Mitrov (FC Botoșani);

ATACANȚI: Louis Munteanu* (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (Universitatea Cluj), Rareș Burnete (US Lecce/Italia).

Lotul final de 23 de jucători pentru EURO va fi anunțat pe 4 iunie.

• Louis Munteanu se regăsește și în lotul convocat de selecționerul primei reprezentative a României, Mircea Lucescu, pentru meciurile cu Austria și Cipru din luna iunie. Acesta va face pe parcurs joncțiunea cu reprezentativa de tineret.

Reunirea tricolorilor a fost programată începând cu data de 26 mai, în funcție de meciurile pe care le au jucătorii la echipele lor de club. Tricolorii vor pleca astăzi către Austria, pentru cantonamentul premergător turneului final. Pe 9 iunie, delegația României se va muta în Slovacia, la Bratislava.

Programul complet al meciurilor din grupa tricolorilor:

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania (Bratislava, ora 19:00) | Italia – România (Trnava, ora 22:00)

Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România (Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00)

Marți, 17 iunie: România – Slovacia (Bratislava, ora 22:00) | Spania – Italia (Trnava, ora 22:00)