Ușor, ușor, se trage cortina peste fotbalul juvenil jude­ţean şi aflăm, evident, şi laureatele.

Pentru juniorii ”mari„ Under 19 – premierea s-a efectuat pe stadionul ”Astra”, devenit casa celor de MX Pro Academy, formația pregătită de Robert Mălescu și Justin Dobre câștigând seria, dar fără a reprezenta județul la nivelul întrecerilor FRF, unde va merge ocupanta locului secund – CSO Vălenii de Munte (MX Pro avut o asociere cu CS Păulești, club din Liga a III-a, iar regulamentul competiției, la FRF, interzice calificarea echipelor la care jucătorii au avut și viză de joc pe plan național).

La Under 17, fără înfrângere în tot sezonul, a câștigat Tricolorul Breaza, iar o categorie mai jos, echipa „Under 16” a CSM Ploieşti, pregătită de Valeriu Aristan a câştigat campionatul judeţean la nivelul generaţiei 2009 cu o etapă înainte de final şi un meci restant de jucat, avansul obţinut prin victoria din ultima etapă, 9-0 cu CSC Berceni, fiind imposibil de recuperat de ocupanta poziţiei secunde, Şoimii Ciorani. Context în care, reprezentanţii Asociaţiei Judeţene de Fotbal Prahova, președintele Silviu Crângașu, vicepreşedinţii Dan Ghioca şi Cătălin Popescu și responsabilul compartimentului ”JuniOri” – Cristi Damian, au fost prezenţi pe arenele ”Astra”, ”Eugen Șoriceanu”, respectiv „Teleajen”, pentru a efectua premierile jucătorilor ”campioni”, la final de sezon.

JUNIORI ”UNDER-19” (n. 2006)

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 ACS MX Pro Academy Păulești 22 16 2 4 106 23 50p

2 CSO Teleajenul Vălenii de Munte 22 15 3 4 70 32 48p

3 CSM Ploieşti 22 13 6 3 57 17 45p

4 CS Unirea Urlaţi 22 14 1 7 55 27 43p

5 AS Juniorul Şirna 22 12 2 8 51 53 38p

6 CSO Plopeni 22 12 1 9 45 38 37p

7 ACS H. M. Junior Câmpina 2007 22 9 4 9 52 42 31p

8 CSO Boldești-Scăeni 22 7 2 13 39 64 23p

9 AS Viitorul 2018 Ceptura 22 6 4 12 48 65 22p

10 ACS Brădetul Ștefești Juniori 2023 22 5 3 14 41 79 18p

11 CS Strejnicu 2021 22 4 2 16 14 64 14p

12 AS Victoria 2021 Floreşti 22 3 2 17 38 112 11p

JUNIORI ”UNDER-17” (n. 2008)

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CSO Tricolorul Breaza 21 19 2 0 120 8 59p

2 CS Câmpina 22 15 3 4 60 19 48p

3 AS Ştiinţa Albeşti 22 14 2 6 69 37 44p

4 CS Blejoi 22 12 5 5 87 41 41p

5 AS Starchiojd 21 11 3 7 56 42 36p

6 CS Valea Călugărească 22 10 5 7 67 36 35p

7 CS Măneşti 2013 21 8 3 10 51 56 27p

8 ACS Petrosport Ploieşti 20 7 3 10 46 59 24p

9 CS Ariceștii Rahtivani 22 5 3 14 40 96 18p

10 CS Păuleşti 22 3 4 15 41 104 13p

11 CSO Plopeni 10 1 0 9 6 69 3p

12 CSO Băicoi 22 0 1 21 18 122 1p

JUNIORI ”UNDER-16” (n. 2009)

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CSM Ploieşti 19 18 0 1 128 10 54p

2 ACS Șoimii Ciorani 19 15 1 3 119 17 46p

3 ACS Școala de Fotbal AC Toader Ploiești 18 15 1 2 89 15 46p

4 CSL Vărbilău 19 11 0 8 54 42 33p

5 CSO Comarnic 19 10 2 7 54 54 32p

6 AS Olimpia Cireșanu 1976 18 9 1 8 62 62 28p

7 ACS Caraimanul Buşteni 19 9 0 10 36 43 27p

8 Viitorul Poienarii Burchii 17 5 2 10 41 79 17p

9 CS Brazi 19 5 1 13 36 81 16p

10 CSC Berceni 16 3 1 12 28 74 10p

11 ACS Viitorul Sportul Ploiești 9 1 1 7 11 44 4p

12 CS Păuleşti 20 0 0 20 8 145 0p

*Echipa ACS Sportul Ploiești a fost admisă în retur, pe locul vacant