Debutul play-out-ului Ligii Naţionale de Baschet Masculin – Getica 95 nu a adus surpriza la Timişoara, CSM BBA Petrolul Ploieşti cedând în primele ­meciuri ale seriei ce se joacă după sistemul „cel mai bun din 5 partide” cu scorul de ­98-94, respectiv 95-84.

Faţă de multe alte meciuri din acest sezon, însă, am văzut o tresărire de orgoliu, per ansamblu, insuficientă pentru vreo „surpriză „.

Lotul echipei noastre a fost următorul: J. Williams, C. Dinu, D. Laster Jr., J. Edwards, Jugovic, G. Angelian, D. Raşoga (4), Tsartsidze (4), Corpodean (2), L. Diaconescu, R. Pătraru şi V. Negoiţescu.

Duelul se mută la Ploieşti, cu jocul 3 programat miercuri- 7 mai, probabil de la ora 18:00.