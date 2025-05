În urma ședinței Consiliului Politic Național (CPN) al PSD desfășurate marți, 20 mai 2025, Sorin Grindeanu a fost ales președinte al partidului, succedându-l pe Marcel Ciolacu, care și-a anunțat demisia din funcție, potrivit Mediafax.

„Azi (n.n-ieri), am făcut un pas dificil, dar necesar: mi-am încheiat mandatul de președinte al Partidului Social Democrat, cu inima plină de recunoștință și respect față de toți cei care mi-au fost alături în acest proiect. A fost o onoare să conduc partidul care a dus România în NATO. Partidul care a deschis ușile către Uniunea Europeană. Partidul care a pus, recent, și ultimul punct pe harta integrării europene, prin intrarea în spațiul Schengen. Nicio altă forță politică din această țară nu are în istoria sa realizări legate atât de solid de progresul național. De aceea, PSD rămâne cel mai puternic brand politic românesc de care noi, social-democrații, și toți cei care ne susțin trebuie să fim mândri și de care să nu ne îndoim vreodată”, a scris Marcel Ciolacu într-un mesaj postat pe Facebook.

Grindeanu, prim-vicepreședinte al PSD și fost premier, a obținut sprijinul majorității membrilor CPN, devansându-l pe contra­candidatul său, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Sorin Grindeanu a avut susținerea colegilor în cursa pentru obținerea funcției de președinte al PSD. Un total de 67 de voturi au mers către Grindeanu,14 au fost pentru Băluță, 6 anulate.

Decizia vine într-un moment crucial pentru PSD, care trebuie să decidă dacă va rămâne la guvernare sau va trece în opoziție, în contextul rezultatelor slabe obținute la alegerile prezidențiale. Grindeanu va conduce partidul până la organizarea unui Congres extraordinar, programat pentru toamna acestui an, când va fi ales un nou președinte cu mandat deplin .

Marcel Ciolacu a condus PSD din noiembrie 2019, inițial ca interimar, apoi ca președinte ales în august 2020 și reales în 2024. Demisia sa a fost determinată de rezultatele slabe ale partidului în alegerile prezidențiale recente.