V.Stoica

Sorin Grindeanu, actualul ministru al Transporturilor, aflat la final de mandat, a fost prezent, ieri, pe șantierul lotului 2 al autostrăzii Dumbrava – Buzău. Alături de șeful de la Transporturi s-a aflat și directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Se pare că sunt vești bune pentru lotul 2 (Mizil – Pietroasele). Astfel, dacă antreprenorul bulgar va reuși să depășească problemele tehnice, cei 28,35 km ar putea fi deschiși traficului chiar din luna iunie. Până la finalizarea lotului 3 (Pietroasele-Buzău), estimată pentru finalul acestui an, se va asigura o descărcare temporară a traficului în DN2.

Sorin Grindeanu a declarat: ”Am ținut să vin să văd stadiul lucrărilor pe acest lot 2 care va face legătura între Mizil și Pietroasele, am avut discuții și cu constructorul și cu supervizorii și cu toată lumea implicată în acest proiect, suntem la aproape 99% ca stadiu. Sunt trei poduri unde sunt anumite lucruri care trebuie remediate, am comandat și o expertiză care, la comanda CNAIR, va da anumite soluții. Cert este că, în luna iunie, în a doua jumătate, spre final de iunie, vom reuși să dăm în circulație acest lot. Dar fac și următoarea precizare: nu doar acest lot, ci și acei kilometri de la sfârșitul lotului 2, care vor face legătura cu lotul 3, astfel încât să facem descărcarea la Stâlpu. Adică încă trei kilometri din lotul 3, care va fi gata la sfârșitul acestui an. De asemenea, venind dinspre Focșani, vor fi date în folosință și acel pod și descărcarea aferentă care face legătura cu autostrada care este deja în circulație de la Buzău spre Focșani.(…) Estimez, fiind la final de mandat, dacă anul trecut din autostrada A7 s-au dat în circulație cam 100 de kilometri, anul acesta, pe graficele pe care le avem, în jur de 160 -170 de kilometri din autostrada A7 pot fi dați în circulație, urmând ca în 2026, în prima parte, restul de 60-70 km care au mai rămas să poată fi inaugurați, astfel încât de la Ploiești sau de la Dumbrava până la Pașcani să se poată circula pe cei 320 de kilometri. (…) Față de lotul 1, de la Dumbrava la Mizil, lucrările au mers mai încet pe acest lot 2. Lotul 1 a fost dat în circulație la sfârșitul anului trecut. Aici, din păcate, pentru că firma românească a mers foarte bine, au fost anumite sincope din partea companiei bulgare”.

În completarea afirmațiilor ministrului Grindeanu, șeful CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că au fost probleme la sudurile tablierului metalic la un pod al autostrăzii și la două pasaje peste autostradă, suduri care sunt refăcute, astfel încât siguranța podurilor să fie asigurată. Pistol a mai menționat și că este nevoie și de expertiza tehnică prin care să se confirme că soluția și modul în care au fost îndeplinite sudurile au fost făcute în mod corespunzător. ”Nu avem motive de îngrijorare în momentul acesta. (…) Cred că fără penalități nu vor scăpa”, a mai spus Pistol.

”Nu vom semna niciun fel de recepție atâta timp cât lucrurile nu vor fi conforme și să asigure acea siguranță despre care am vorbit mai devreme”, a conchis Sorin Grindeanu, în legătură cu situația de pe lotul 2 al autostrăzii Dumbrava – Buzău.