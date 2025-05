Vânătoarea de lingouri, generată de instabilitatea economică internațională, face ca toate cele patru rafinării de metale prețioase din Elveția să lucreze fără întrerupere. Elveția este principala platformă internațională pentru aurul fizic, iar cererea de aur elvețian a cunoscut o explozie, mai ales pe piața Statelor Unite, alimentată de temerile bancherilor americani, care se tem că administrația Trump ar putea impune taxe vamale pe aurul importat, a relatat cotidianul Le Monde, citat de Mediafax.

După cum se întâmplă adesea în Elveția, miliardele sunt bine ascunse. În sudul Elveției, într-o zonă industrial-comercială aparent obișnuită, se află compania Argor-Heraeus, o filială a grupului german Heraeus, specializată în metale prețioase. Locul, aflat aproape de granița cu Italia, benefi­ciază de forța de muncă italiană, care reprezintă 80 % din angajați. Complexul este discret și protejat, fiind ascuns de un zid de beton de 4 metri și sârmă ghimpată, iar singura sa ușă amintește de cea a unei închisori de maximă siguranță.

Compania elvețiană Argor-Heraeus, specializată în rafinarea aurului, procesează anual 1.380 de tone de aur, echivalentul a aproape 4 tone pe zi. Cu alte cuvinte, firma procesează aproximativ 1 miliard de euro din aur la fiecare trei sau patru zile. Activitatea sa are un impact semnificativ asupra pieței, deși compania nu divulgă cantitatea exactă și valoarea aurului care tranzitează prin rafinăria sa.

Corporația nu se ocupă doar cu rafinarea aurului, ci și cu fabricarea de lingouri mai mici, cum ar fi cele de 1 gram. Foarte solicitate, aceste lingouri mici sunt incluse într-un disc de carton numit Goldseed, fiind considerate o formă convenabilă de „cash” în vremuri de criză.

Aurul brut, adus în Elveția din minele Canadei, ale Statele Unite, din Peru și Argentina, ajunge sub formă de blocuri mari încărcate și cu alte metale, precum argintul și cuprul. Acestea sunt separate prin electroliză înainte ca aurul pur să fie recuperat, topit și prelucrat. Fiecare gram de aur este urmărit electronic, de la primire până la expediere. La finalul procesului, lingourile sunt certificate conform standardului LBMA (printre cerințe, puritatea minimă a aurului este de 99,5%) și ajung să valoreze milioane de dolari. Introducerea „aurului murdar” în proces a devenit imposibilă datorită spectrometriei avansate de absorbție a razelor X. Un lingou standard de 400 de uncii (11,34 kilograme), estimat la 1,3 milioane de dolari, este transformat în lingouri mai mici, de 1 kilogram, preferate de piața americană.

Exporturile de aur din Elveția către Statele Unite au cunoscut o creștere exponențială în ultimele luni, ajungând la 195 de tone în luna ianuarie, de 20 de ori mai mult decât în mod normal, când cifra era de aproximativ 10 tone pe lună. Teama că administrația Trump ar putea impune taxe vamale pe aurul importat a făcut ca aurul să devină o alternativă căutată de investitori, în contextul instabilității piețelor financiare, ale cărei acțiuni sunt instabile.

Elveția a livrat mai multe lingouri de aur în străinătate decât oricând înainte, depășind vânzările din perioada crizei financiare din 2008 sau cele din primele luni ale pandemiei de Covid-19 în 2020: „Aurul este o modalitate de a avea bani lichizi fără numerar, iar în perioadele de criză, oamenii doresc să aibă la îndemână puțin aur pentru orice eventualitate”, explică Robin Kolvenbach, directorul Argor-Heraeus.

Elveția este singura țară cu o legislație specifică pentru rafinarea aurului, dar aceasta a fost criticată pentru că este prea permisivă și nu permite controale suficiente. Marc Ummel, de la ONG-ul Swissaid, a descoperit lacune în raportarea provenienței aurului, care permite importul ilegal de aur sau din țări aflate în conflicte, adesea sub masca provenienței din Emiratele Arabe Unite.

Elveția neagă că ar importa aur din Dubai și spune că se concentrează pe dezvoltarea unui lanț de aprovizionare „etic”, folosind tehnologii avansate, precum testele PCR, ca să garanteze trasabilitatea aurului și să certifice proveniența sa.