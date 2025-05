*Acesta se declară măgulit de susținerea părinților pentru menținerea sa în funcție

Luiza Rădulescu Pintilie

Hotărârea cunoscutului profesor Gabriel Țaga de a-și da demisia din funcția de director, după o activitate de 22 de ani la conducerea unuia dintre cele mai renumite colegii din județ și din țară- Colegiul Național ”Mihai Viteazul” din Ploiești – continuă să fie în atenția publică. Drept dovadă, chiar la puțin timp după ce acesta și-a anunțat decizia printr-un mesaj adresat colegilor și pe grupurile de părinți, aprecierea și susținerea de care profesorul și directorul amintit se bucură s-au concretizat în lansarea, de către părinți, a unei petiții, care a strâns deja sute de semnături. Sub titulatura ”Susținem menținerea în funcție a domnului Director Țaga Gabriel!”, se precizează: ”Solicităm revenirea asupra deciziei de demisie și încetarea presiunilor și hărțuirilor care au contribuit la luarea acestei hotărâri. Considerăm că un mediu educațional sănătos presupune respect reciproc, susținerea valorilor autentice și protejarea celor care își fac datoria.

Ne dorim ca vocea comunității să fie auzită și respectată.”

Am considerat de datoria noastră să prezentăm, în paginile cotidianului Prahova, și un punct de vedere al profesorului Gabriel Țaga, în vederea informării corecte pe această temă a cititorilor noștri, mai ales că între aceștia se regăsesc părinți, actuali și foști elevi ai uneia dintre cele mai reprezentative instituții de învățământ din județ și, nu în ultimul rând, în această perioadă de conturare a opțiunilor de admitere în liceu, părinți ai unor absolvenți de gimnaziu din întreg județul care își doresc ca aceștia să-și poată continua studiile într-o instituție de învățământ de prestigiu. Fără a dori să intre în prea multe amănunte- dorință pe care, așa cum era firesc, am respectat-o-, distinsul nostru interlocutor ne-a precizat :”Sunt realmente măgulit că atâția oameni mă apeciază și îmi doresc ca viitorul director să continue proiectele pentru care am muncit 20 de ani și ceva. Suntem, în prezent, singurul liceu în care se învață integral în programul de dimineață, avem cele mai bune rezultate din judet, cele mai mari medii de admitere la liceu, după Evaluarea Națională, și, nu în ultimul rând, o echipă deosebită de colaboratori care m-au ajutat să obținem aceste rezultate.

Am, însă, informații că se dorește nu numai destituirea mea pentru că am fost prea vertical și nu am făcut niciun fel de compromis, dar și că se dorește ca însuși colegiul ”Mihai Viteazul” să fie pus într-o poziție nefavorabilă, iar aceasta e marea mea durerea. De aceea, descoperind susținerea de care mă bucur din partea părinților, sunt sincer impresionat și le mulțumesc”.