Preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România, Daniel Bran, a atras atenţia că anumite medicamente trebuie transportate la anumite temperaturi, iar unii pacienţi comandă aceste medicamente de pe internet sau le transportă în condiţii improprii, astfel că se expun unui pericol, potrivit News.ro.

”Pacientul care are nevoie de medicament şi nu îl găseşte, va face tot ce este posibil să facă rost de acel medicament. Dacă îl va găsi în altă ţară şi-l va aduce de acolo. Este un rău mic, aş spune. De ce? Pentru că vorbim de un medicament care, Doamne ajută, este autorizat, este evaluat de Agenţia Europeană, deci este un medicament care are toate autorizările. Doar că în momentul în care transporţi medicamentul rişti să pierzi din calităţile sale sau să-l compromiţi total”, a declarat Daniel Banu, la Medika TV.

Banu a precizat că unele medicamente trebuie transportate la anumite temperaturi. ”Sunt multe medicamente care trebuie transportate între 2 şi 8 grade. Noi toţi ce transportăm, transportăm cu fişa foarte clară şi este dovedit, documentat că sunt transportate în anumite condiţii. Cele de ambient n-au voie să depăşească 25 de grade. Şi atunci pacienţii se expun în acest fel pericolului, neştiind exact cum este transportat, în ce condiţii a fost transportat acel medicament. Îl punem în cală unui avion. Nu ştiu ce temperatură a fost acolo. Pe de altă parte, ce poate să se întâmple şi mai rău este să achiziţioneze acel medicament de pe site-uri neautorizate”, a declarat Daniel Bran.

În plus, medicamentele comandate de pe internet pot sa nu fie autorizate, atrage atenţia Daniel Bran.

”Şi nu ştii ce medicament iei, nu se ştie dacă este autorizat, nu ştiu nimic despre acel medicament, nu ştii dacă nu sunt autorizate în România, poate nu este autorizeat în Europa şi pacientul îşi administrează acel tratament. Nici nu mai vorbim de transport. Pacienţii, în disperare de cauză, se expun unui pericol real”, a adăugat Banu.