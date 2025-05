Într-un cadru distins oferit de prestigiosul Hotel Sheraton din București, Federația Română de Baschet a organizat – cu susținerea partenerului principal Maguay – Gala Baschetului Românesc 2025 – un eveniment de înaltă ținută, care a reunit sub același acoperiș trecutul, prezentul și viitorul acestui sport spectaculos.

Pe durata a aproximativ trei ore, personalități marcante ale baschetului românesc – jucători de legendă, antrenori de renume, arbitri, conducători vizionari, sponsori și parteneri de cursă lungă – au fost omagiate și premiate pentru contribuția lor la dezvoltarea și promovarea baschetului în România.

Echipa Anului (distincție acordată de Bogdan Matei, președinte ANS): Lotul Național U20 masculin – promovat în prima divizie valorică FIBA Youth EuroBasket.

Echipa Anului (Elisabeta Lipă): Lotul Național U16 feminin – promovat în prima divizie valorică FIBA Youth EuroBasket.

Echipa Anului (Ilie Năstase): Lotul Național U16 masculin – promovat în prima divizie valorică FIBA Youth EuroBasket.

Echipa Anului (Mihai Covaliu): Lotul Național feminin 3×3 U18 – calificat la FOTE – Skopje 2025.

Echipa Anului (Claudia Georgescu): Lotul Național U18 masculin – locul I la Campionatul European Școlar ESSF – Zlatibor 2025.

Echipa Anului (Claudia Georgescu): Lotul Național U18 feminin – locul II la Campionatul European Școlar ESSF – Zlatibor 2025.

Echipa Anului (Claudia Georgescu): Lotul Național 3×3 U18 feminin – locul I la Campionatul European Școlar ESSF – Zlatibor 2025.

Echipa Anului (Claudia Georgescu): Lotul Național 3×3 U15 feminin – locul II la Gimnaziada ISF – Zlatibor 2025

Echipa Anului (Claudia Georgescu): Lotul Național 3×3 U15 masculin – locul III la Gimnaziada ISF – Zlatibor 2025

Diplome de Apreciere (Răzvan Burleanu): Dragoș Lungu (MVP FIBA U20 EuroBasket 2024 Division B), Denis Bădălău (inclus în Echipa Ideală la FIBA U20 EuroBasket 2024 Division B), Ioana Velcea (MVP FIBA U16 Women’s EuroBasket 2024 Division B), David Rașoga (inclus în Echipa Ideală la FIBA U16 EuroBasket 2024 Division B).

Titluri de Excelență Academică în Baschet (Mihai Ghigiu): Titus Tarău, Alina Moanță.

Premiul de Excelență – Cel mai bun Eveniment Sportiv ­organizat în România – Primăria Pitești (primar Cristian Gentea) – FIBA U20 EuroBasket 2024, Division B.

All Time Player (Ioan Dobrescu): Gheorghe Mureșan

Premiu Special (Dan Berceanu): Sergiu Lupu – pentru redactarea volumului „Enciclopedia Baschetului, File de istorie”.

Titluri de Excelență Sportivă – Jucători (Rareș Hopincă): Alin Savu, Cornelia Taflan, Nicolae Pîrșu, Suzana Pîrșu, Ecaterina Savu, Costel Cernat, Dan Niculescu, Florentin Ermurache, Alexandru Vinereanu, Margareta Pruncu, Vasile Popa.

Titluri de Excelență Sportivă – Antrenori (Ioan Dobrescu): Cornelia Mircioiu, Dan Săndulache, Doru Moise, Nicolae Daneţiu, Voicu Moldovan, Mihai Bolcu.

Trofee de Excelenţă Sportivă (Cătălin Burlacu): Mariana Andreescu, Cornelia Stoichiţă, Ştefania Borş, Mihaela Netolitchi, Magdolna Jerebie, Gabriela Kiss, Paula Misăilă, Gabriela Mitroi, Aurora Dragoş, Camelia Handa Solovastru, Carmen ­Tocală.

Trofeu de Onoare (Ralph Rogobete): CSU Asesoft Ploiești – pentru contribuția adusă de club istoriei baschetului românesc de după anul 2000.

Premii pentru Recunoaștere Internațională (Carmen Tocală): Cătălin Burlacu, Vlad Moldoveanu, Monica Brosovszky, Gabriela Mărginean, Cristina Ciocan, Annemarie Godri-Părău.

Recunoaștere Internațională – Masculin (Laszlo Borbely) – Emanuel Cățe.

Dedicație Sportivă – Masculin (Laszlo Borbely) – Dragoș Diculescu.

Recunoaștere Internațională – Feminin (Laszlo Borbely) – Claudia Cuic, Sonia Ursu-Kim.

Dedicație Sportivă – Feminin (Laszlo Borbely) – Anamaria Vîrjoghe.

Premiul de Excelență Sportivă – Secțiunea Cluburi de Seniori pentru Activitate internațională (Ralph Rogobete) – U-BT Cluj-Napoca.

Premiul de Excelență Sportivă – Secțiunea Cluburi de Seniori pentru Performanță în Management (Anamaria Prodan) – CSM Oradea.

Premiul de Excelență Sportivă – Secțiunea Cluburi de Seniori pentru Cel mai Bun Progres (Gabriela Szabo) – CSO ­Voluntari.

Descoperitor de Talente – Masculin (Gabriela Szabo): ­Ionuț Ivan.

Descoperitor de Talente – Feminin (Gabriela Szabo):­Florina Pora, Vera Gavrilă.

Premiul de Excelență Sportivă – Secțiunea Cluburi de Juniori pentru Cei Mai Mulți Sportivi selecționați la loturile naționale (Alin Păunescu): Dan Dacian București.

Premiul de Excelență Sportivă – Secțiunea Cluburi de Juniori masculin (Cătălin Burlacu): CSS CSM Ploiești.

Premiul de Excelență Sportivă – Secțiunea Cluburi de Juniori feminin (Cătălin Burlacu): CSS Alexandria.

Premiul pentru Comunicare-Media (Claudiu Fometescu): Dragoș Pătraru.

Premiul pentru Activitatea Internațională de Comisar și Promovarea Femeii in Sport (Ion Damian): Svetlana Simion

Premiul de Excelență pentru pentru proiectele sociale sportive (Ion Damian): Asociația „Cetatea Voluntarilor” Arad.

Premiul pentru Cea mai bună activitate a Sucursalelor Regionale ale Fedrației Române de Baschet (Tiberiu Dumitrescu): Sucursala Regională 2 – Claudiu Alionescu.

Cele mai performante filiale ale Academiei Române de Baschet (Ecaterina Savu): masculin – Academia Română de Baschet – filiala „Adrian Bejan” Galați; feminin – Academia Română de Baschet – filiala „Octavian Șerban” Mediaș.

Premiul Fair-Play feminin „Ecaterina Savu” – CS Universitatea Cluj- Napoca.

Premiul Fair-Play masculin „Titus Tarău” – Baschet Club Slam București.

Premiul de Excelență Sportivă pentru activitate 5×5 și 3×3: Știința București și CSS Târgoviște.

Premiul pentru cel mai bun promotor: Sport Arena Streetball.

Cel mai bun arbitru 3×3: Vlad Ghizdăreanu

Cel mai de perspectivă arbitru (Călin Nicoară): Vlad ­Cotrobaș

Cei mai de perspectivă jucători (Marius Marinescu): ­Denis Bădălău, Delora Pricop