Ieri, 26 mai, Nicușor Dan a depus jurământul în plenul reunit al Parlamentului, devenind oficial al cincilea președinte al României post-revoluționare. Este primul președinte care vine din rândul societății civile și care a câștigat alegerile prezidențiale ca independent, potrivit Mediafax.

Ceremonia a început la ora 12.00 cu intonarea imnului de stat al României, „Deșteaptă-te, române”.

Președintele Curții Constituționale a României, Marian Enache, a dat citire hotărârii de validare a turului doi al alegerilor prezidențiale din 18 mai.

Enache i-a înmânat lui Nicușor Dan jurământul pentru a-l citi. Dan a jurat cu mâna pe Biblie și pe Constituția României.

De la ceremonie au lipsit parlamentarii AUR, SOS și POT. Nicușor Dan a spus, când a ajuns la Parlament, că are emoții, pentru că este o zi „de mare responsabilitate”, dar cele mai importante zile din viața sa rămân cele în care i s-au născut cei doi copii. Fiica sa, Aheea, în vârstă de 9 ani, a fost prezentă la Parlament pentru a-și susține tatăl. A lipsit partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, care a rămas cu băiatul cel mic, Antim, în vârstă de 3 ani, care are ușoare probleme medicale.

După ce a depus jurământul, președintele a mulțumit în plenul Parlamentului pentru „dezbaterea impresionantă” din ultimele săptămâni, indiferent de cauza susținută.

„Români din România, români din diaspora, români din Republica Moldova, mulți oameni care nu s-au mai pronunțat vreodată pe politică, s-au exprimat acum, arătând că sunteți interesați de direcția în care merge România. Societatea românească și-a demonstrat ei înseși că este vie și puternică. Statul român are nevoie de o schimbare fundamentală, bineînțeles în limitele statului de drept, și vă invit să continuați să fiți implicați cu toată forța socială pe care ați dovedit-o, pentru a pune presiunea pozitivă pe instituțiile statului român, pentru ca acestea să se reformeze. Și vă asigur că voi fi un președinte deschis la vocea societății și partener cu societatea”, a afirmat Dan.

În discursul din Parlament, el a subliniat că vrea întâi discuții pentru identificarea soluțiilor pentru problema deficitului, iar apoi pe viitoarele nume din guvern. După depunerea jurământului în Parlament, a avut loc ceremonia militară cu prilejul învestirii în funcţia de preşedinte al României a lui Nicuşor Dan, pe Platoul Marinescu de la Palatul Cotroceni.

Ulterior, a avut loc şi ceremonia de predare-primire a mandatului de preşedinte al României, în urma căreia Ilie Bolojan, preşedintele interimar, și-a încheiat mandatul şi va reveni în Senat.

Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului. Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.