Toate cele trei echipe ale comunei Mănești s-au calificat în sferturile Cupei României, faza Județeană, cea mai mare surpriză înregistrându-se la Băltița, unde echipa gazdă, din eșalonul trei valoric județean, a depășit formația din Liga A, Petrosport, cu 4-3, după prelungiri!

Iată rezultatele complete din Optimile de finală ale Cupei României, faza județeană, disputată miercuri, 30 aprilie 2025:

CS Ariceștii Rahtivani – CS Mănești 2013 2 – 5

AS Viitorul 2018 Ceptura – CSO Teleajenul Vălenii de Munte 1 – 2

CS Strejnicu 2021 – CSO Comarnic 1 – 7

ACS Prahova Nedelea – AS Olimpia Cireșanu 1976 2 – 0

ACS Progresul Aluniș – CSO Boldești-Scăeni 1 – 6

CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua – AS Starchiojd 2 – 1

CS Mănești 2013 Băltița –ACS Petrosport Ploiești 3 – 3 (După prelungiri: 4 – 3)

Real Boys Vălenii de Munte – ACS Progresul Drăgănești 1 – 1 (După prelungiri: 1 – 5)

Astfel, echipele calificate în sferturile de finală sunt:

• CS Mănești 2013

• CSO Teleajenul Vălenii de Munte

• CSO Comarnic

• ACS Prahova Nedelea

• CSO Boldești-Scăeni

• CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua

• CS Mănești 2013 Băltița

• ACS Progresul Drăgănești

Cupa României – Faza județeană Prahova 2025

Sferturi de finală – miercuri, 7 mai 2025

Sfertul 1

CS Mănești 2013 – CSO Teleajenul Vălenii de Munte

Sfertul 2

ACS Prahova Nedelea – CSO Comarnic

Sfertul 3

CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua – CSO Boldești-Scăeni

Sfertul 4

CS Mănești 2013 Băltița – ACS Progresul Drăgănești