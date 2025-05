Luiza Rădulescu Pintilie

O emoționantă și adevărată poveste despre momentul descoperirii, nu mult timp după sfârșitul anilor grei ai celui de-al Doilea Război Mondial, într-un elev obișnuit al liceului ploieștean “ Sfinții Petru și Pavel”, a plăcerii de a citi versurile lui George Topârceanu și inspirat, de acesta, a meșteșugului de a scrie el însuși poeme vesele, deschizând, de fapt, pentru copilul înscris în catalog cu numele Stănescu Hristea Nichita, drumul genialului poet care avea să devină și care, poate altfel, s-ar fi pierdut. Un salt peste timp și peste generații , iar povestea aceasta, spusă cu emoție de directorul de astăzi al școlii devenită Colegiul Național “I.l. Caragiale”, prof. Laura Pandelache, se rescrie pe coordonatele excelenței de nivel mondial atinsă de un grup de elevi ( “Eastern Foxes”) ai aceluiași liceu, care și-au urmat pasiunea pentru lumea roboților și tocmai au fost medaliați la o competiție de prim rang din SUA, iar emoția și mândria mentorului lor, prof.Iulia Suditu, e cel puțin egală cu încrederea sa în potențialul creativ și inovativ al generațiilor tinere. Voluntariat și „secrete” ale descoperirii unor aptitudini care, dezvoltate, să devină apoi șansa unor tineri de a face în viață ceea ce le place cu adevărat – adăugate poveștilor devenirii de către Loredana Marin, fondatoarea publicației Lace Magazin, cu preocupări și în domeniul atât de actual al antreprenoriatului. Pasiunea, dăruirea, entuziasmul, emoția „ predate” cu o admirabilă sinceritate de profesoarele Iulia Dragomir și Georgiana Constantin, de la Colegiul Economic ” Virgil Madgearu” din Ploiești și devenite, nu numai prin cuvintele rostite și cântecele interpretate, ci prin întreaga bucurie dovedită, un model “ viu” despre ceea ce simți cu adevărat că te împlinește ca om și ca dascăl. Dovadă că au avut alături și una dintre elevele cărora le îndrumă, le șlefuiesc , le susțin propria pasiune, Constantin Bianca, punându-i în valoare nu numai harul cu care a venit pe lume, dar și șansa de a-l face parte a propriei personalități aflată la vârsta desăvârșirii și de a-l înfățișa public. Fascinația picturii împărtășită de surorile gemene Mihaela și Gabriela Arghirescu, în curând absolvente, la universitatea ploieșteană, a unui master în domeniul managementului, dar a căror existență înseamnă deja , după cum ele însele mărturisesc , “o călătorie artistică în doi, pictată cu suflet și emoție”, fiindcă absolut fiecare tablou poartă îngemănarea înzestrării de excepție pe care o au și semnătura lor comună. Acorduri răsunând dinspre clapele pianului atinse cu atâta măiestrie de tânărul artist Luca Vulpe, de la cunoscutul colegiu ploieștean de Artă „Carmen Sylva”, urmărit la fiecare notă de profesoara care îl îndrumă cu atâta dăruire, doamna Anca Borcea.

Puterea informației- venită din adevărul, actualitatea și credibilitatea ei, fără a exclude cu totul emoția și sufletul “ puse “ încât cuvântul scris sau imaginea să susțină această putere, dar și pericolul manipulării și al dezinformării într-o lume atât de dependentă de informație, argumentate de jurnaliști ai televiziunii RNTV- Alina Tănăsescu, Laura Calciu, Cristi Georgescu. Curajul de a-ți urma visul și de a nu lăsa amânarea și frica să devină o barieră în calea acestuia și a propriei împliniri, ca un îndemn venit din partea psihologului Isabela Neagu. Iar dacă acest curaj înseamnă pentru un tânăr absolvent de facultate a alege drumul unei proprii afaceri, reușita poate veni nu atât din încercarea de a face totul de unul singur, ci mai sigur din înțelepciunea de a găsi, la momentul potrivit, oamenii, mijloacele și resursele potrivite. Iar acestei… înțelepciuni, doamna Alexandra Petre- director de promovare, comunicare și PR i-a dat și o formă concretă, a parteneriatului pentru succes venit din colaborarea cu Camera de Comerț și Industrie Prahova – “inima” comunității de afaceri prahovene, care bate în ritmul unei tradiții și a unei experiențe deja confirmate. Lector univ dr. Dorin Iancu- președinte al Societății Antreprenoriale Studențești din cadrul Universității Valahia din Târgoviște a adăugat acestei formule a reușitei experiența de catedră, dar și pe cea a proiectelor de educație non-formală adresate studenților, a parteneriatelor cu alte instituții de nivel academic, între care cea cu Universitatea Petrol-Gaze Ploiești are un loc de întâietate. De altfel, există în toată succinta creionare pe care am încercat-o până în acest punct, oricât fără de legătură ar putea părea, cel puțin câteva puncte comune ale dialogului de suflet pe care l-au prilejuit dezbaterile academice “ Educație non-formală în context european, dialog între generații “ , desfășurate în cadrul “Zilelor Universitare Europene” (12-15 mai ), ajunse la cea de-a XII-a ediție și reprezentând deja o manifestare de tradiție a Universității Petrol- Gaze Ploiești și un proiect devenit, de la ediție la ediție, tot „de suflet” al profesorului universitar doctor Daniela Angela Buzoianu- președinte al Societății Antreprenoriale Studențești din cadrul UPG. De altfel, încă din mesajele de deschidere adresate invitaților și participanților-elevi, studenți, masteranzi- de conf.univ. dr. Alina Brezoi- prorector al Universității Petrol-Gaze, prof.univ.habil.dr.ing Aurelia Pătrașcu –președinte Senat Universitar și prof.univ.dr. Daniela Buzoianu, s-au simțit apropierea și căldura unei întâlniri ieșită, spre lauda organizatorilor, din tiparul prea adesea rigid sau superficial, încât a șters cu totul distanța dintre catedră și amfiteatru, zidind în același timp punți între generații, între opinii , între emoții, între trăiri. Plin de emoție a fost momentul “In honorem” dedicat celor două personalități care s-au aflat, în calitate de rectori, la conducerea universității, din nefericire recent stinse din viață-prof univ.dr. ing Napoleon Antonescu și prof. univ. dr. ing. Mihai Pascu Coloja și cărora prof.univ.dr Daniela Buzoianu le-a evocat activitatea , dar și implicarea în organizarea unor ediții trecute ale manifestării la care ne referim.

Și dacă, deloc întâmplător, educaţia nonformală își are începuturile încă din timpul fondării educaţiei, n-a fost nevoie de prea multe argumente pentru a evidenția legătura dintre acumulările educaționale venite dinspre specializările urmate în programele de licență și master și acea încărcătură creativă, personală pe care o aduc descoperirea și cultivarea unei pasiuni, aplecarea spre nou, neobosirea de a afla și de a învăța pe tot parcursul vieții. Sesiunea Națională de Comunicări Științifice “ Educație și dezvoltare sustenabilă în Uniunea Europeană “- ce a reprezentat un alt moment important al “Zilelor Universitare Europene” în chiar anul în care s-au împlinit 18 ani din momentul în care țara noastră a devenit stat membru al UE- a adăugat, prin lucrările prezentate de către studenți, alte deschideri educaționale importante, în cadrul unor secțiuni atât de legate nu numai de prezent, dar și de viitor : Viitorul practician în tehnologii comerciale, Tranziția digitală și afacerile inteligente, Educația managerială antreprenorială, Educația europeană, Educație financiară, Educație ecologică.

Însăși deschiderea proiectului educațional „Zilele Universitare Europene”, coordonat de prof.univ.dr. Daniela Buzoianu, sub genericul „Urmează-ți visul !”, pe scena Teatrului „Toma Caragiu” și apoi spectacolul folcloric gândit să marcheze închiderea manifestărilor, desfășurat în Aula universității adăugă alte momente memorabile într-un an universitar care înseamnă pentru universitatea ploieșteană și aniversarea a 77 de ani de existență.

Răspunzând invitației ce mi-a fost adresată, am fost bucuroasă și onorată deopotrivă să adaug considerațiilor prezentate- și pe care le-am apreciat fără excepție- și câteva încredințări personale. Și mi-am îngăduit să le spun tinerilor studenți că le doresc să-și descopere acele pasiuni și preocupări care simt că-i pot împlini cu adevărat, dar și că strălucirea pe care o merită și o poate atinge fiecare dintre ei nu poate veni în afara luminii pe care o primesc prin însăși formația lor educațională. Pe aceasta o pot îmbogăți și doar împreună cu aceasta pot merge pe drumul visului lor. Iar aceasta nu sub semnul imperativului “ trebuie “- fiindcă, în fapt, nimic nu s-ar cuveni făcut în viață fiindcă trebuie, ci ca o alegere, ca o asumare, ca o încredințare interioară. M-aș bucura , am îndrăznit să adaug, ca mai devreme decât prea târziu, cât mai mulți dintre tinerii pe care i-am avut sub priviri și ale căror chipuri- așa cum le-am și mărturisit- m-au impresionat prin lumină și expresivitate ar înțelege și ar accepta că educația nu este doar pregătire pentru viață, ci este viața însăși. O viață care are pentru ei toate orizonturile deschise și în care nădăjduiesc că își vor găsi, în unicitatea pe care fiecare o reprezintă și în puterea de a depăși propriile bariere, sensul și rostul împlinirii , dar și frumusețea strălucirii, cum atât de plin de înțelesuri pentru existența umană a fost scrijelit , încă de acum câteva mii de ani, pe lutul unor tăblițe antice : „Atât timp cât trăiești- strălucește /Și nu te întrista de fel./ Viața este doar o scurtă trecere/ Iar într-o zi timpul cere fiecăruia tributul său. / Atât timp cât trăiești- strălucește „.