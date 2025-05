Neimplicarea Gărzii de Mediu Prahova a atras după sine critici dure din partea edilului

N. D.

Poluarea, una dintre vechile probleme din Ploiești, rămasă încă nerezolvată, a mai consemnat un nou episod, din păcate unul din categoria apelurilor fără niciun rezultat, spre disperarea locuitorilor. Iar cel mai recent exemplu în acest caz a venit în noaptea ultimei zile din luna aprilie, când ploieștenii din zona de sud a orașului au semnalat un nou episod de poluare a aerului, lipsa de reacție a autorităților în domeniu fiind taxată, în termeni foarte duri, și de primarul Mihai Polițeanu. Concret, sub titlul ”Durerea în dos a Gărzii de Mediu Prahova”, edilul a ținut să facă public, pe pagina sa de facebook – una dintre modalitățile sale de informare și comunicare cu cetățenii – desfășurătorul, pe ore, a ceea ce s-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi, după primul apel că aerul este irespirabil în zona de sud a orașului: ”Este miercuri (30 aprilie) spre joi (1 Mai), miezul nopții. În zona de Sud a Ploieștiului continuă să pută îngrozitor și e un nivel insuportabil de poluare. Garda de Mediu și-a bătut joc și în această seară de Ploiești, de ploieșteni, de Poliția Locală și Poliția națională. Desfășurarea evenimentelor: ora 21.45: Sunt sunat de un locuitor din zona Mimiu care îmi spune că pentru a doua noapte nimeni nu poate ieși din casă din cauza mirosului și că sursa poluării este interiorul fostei Rafinării Astra. Ora 21.48: O sun pe doamna viceprimar Zoia Staicu să mă sfătuiesc cu dumneaei privind situația. Ora 21.50: O sun pe șefa Poliției locale Ploiești, doamna Carmen Gheorghe, căreia îi solicit să trimită un echipaj în zonă. Ora 21.54: Îl sun pe cetățeanul din zona Mimiu, rugându-l să îi aștepte pe colegii de la Poliția Locală și să-i ghideze spre sursa mirosului. Cam în același interval încep să se înmulțească sesizările și la dispecerat și în mesageria mea de Facebook. Ora 21.57: Poliția Locală mă informează că un echipaj a pornit/este deja acolo. La aceeași oră este anunțată și Garda de Mediu pentru a se deplasa la fața locului. Este solicitată și prezența Poliției naționale. Poliția confirmă că nu se poate respira. Ajunge la fața locului și Poliția națională. Începând cu această oră, poliția așteaptă sosirea Gărzii de Mediu. Aceasta comunică faptul că are acțiune în defășurare privind mirosul din zonă. Cu toate acestea, nu apare nimeni de la Garda de Mediu. Fără Garda de Mediu, poliția nu poate intra în interiorul fostei rafinării. Ora 23.06: O cisternă iese din rafinărie. Poliția o urmărește. Pare că nu are legătură cu situația. Între orele 23.00 și ora 12.00 noaptea, continuu să discut cu colegii din Poliția locală și doamna viceprimar. Ploieștenii îmi scriu pe Facebook că miroase și în centru. Acum este trecut de ora 12.30. Miroase și la mine în casă, undeva în Bariera Bucov. Concluzia: Garda de Mediu nu a venit nici până acum. Asta a blocat intrarea Poliției în fosta rafinărie. O oportunitate ratată. Din cauză de durere în dos!”. De precizat faptul că, joi, 1 Mai, până în ora 12.00, postarea menționată a edilului Ploieștiului, pe pagina sa de facebook, a atras după sine sute de aprecieri, dar și de comentarii negative la adresa Gărzii de Mediu Prahova, unul dintre ploieșteni precizând că, de exemplu, ”Dacă la apelul primarului nu răspunde nimeni de poluarea orașului, vă imaginați că toate sesizările cetățenilor sunt date la gunoi și sunt neînsemnate”. Cum joi, 1 Mai, a fost zi liberă, nelucrătoare pentru cei care lucrează în instituțiile statului, evident că și reprezentanții Gărzii de Mediu Prahova au profitat și nici gând să trimită un punct de vedere pe tema noului episod de poluare a orașului!