Cele două echipe care se pregătesc de ”teoreticele” baraje de promovare în Liga II – anume CS Blejoi și CSO Băicoi- au avut meciuri în care au pornit cu statutul de ”favorite” și au reușit să respecte acest statut, obținând victorii.

CS Blejoi s-a impus contra Ștefăneștiului, fără emoții, iar elevii lui Vali Lazăr au învins, la Liliești, pe CSO Plopeni, la limită, cu 1-0, gol marcat pe final de meci de către Ariciu.

Urmează acum meciurile dintre primele două clasate, în fiecare serie, meciuri care vor da o ”orientare” privind jocurile de baraj.

CS Blejoi – CSL Ştefăneştii de Jos 3-1 (2-0)

A marcat: Au marcat: Mihai Nițescu (14 – penalty), Dragoş Mănescu (32), Cristian Ionescu (79) / Robert Buduroi (90+1 – penalty)

CS Blejoi: Berbeacӑ – Toroiman (71 Rӑducea), Şerban, Costache, Sȋrbu – Constantinescu (81 Bӑlaşa), Dima (cpt) (55 Cr. Ionescu), Dr. Mӑnescu, Niţescu – Guiu (55 Popenciu), R. Tudor (55 Lambru). Antrenor: Rӑzvan Vlad.

CSL Ştefăneştii de Jos: Mociu (cpt) – Nenciu, Alexe, Tudose, Bivolaru (83 M. Gheorghe) – Chiru (66 Terchilӑ) – Pitulac (46 Mihӑilӑ), Stȋngӑ (83 Stavrositu), Tudorache, Buduroi – V. Gheorghe (46 Zaharia). Antrenor: Valentin Ivan.

Avertismente: Niţescu (55), Popenciu (85), Berbeacӑ (90+1)/Chiru (61), Zaharia (84).

Arbitri: Cӑtӑlin-Gheoghe Drugea (Buzӑu) – Zsolt Biro (Belin-Covasna) şi Viorel Pânzaru (Braşov). Rezervӑ: Adrian Frӑţilӑ (Buzӑu)

Observator pentru arbitri: Lorant Veress (Sfântu Gheorghe)

Delegat de joc: Ciprian-Mihail Şerban (Bucureşti)

Liga 3, Seria 5, etapa 7, play-off

CS Tunari – ACS Urban Titu 4-0

Gabriel Plumbuitu (22), Vlad Filip (41), Adrian Bălan (54), Cătălin Hlistei (80)

Clasament Etapa 7

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. CS Tunari 7 5 2 0 16-4 12 68

2. CS Blejoi 7 3 0 4 7-12 -5 48

3. CSL Ştefăneştii de Jos 7 1 3 3 8-10 -2 35

4. ACS Urban Titu 7 1 3 3 4-9 -5 33

Liga 3 – Play-Off – Meciurile Etapei 8

May 9, 18:00 CS Tunari – CS Blejoi

May 10, 18:00 ACS Urban Titu – CSL Ştefăneştii de Jos

Liga 3, Seria 6, etapa 7, play-off

FAFC Odorheiu Secuiesc – SR Braşov 1-1

Szilard Balogh (36) / Marius Savu (81)

CSO Băicoi – CSO Plopeni 1-0

Silviu Ariciu (84)

Clasament Etapa 7

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. AFC Odorheiu Secuiesc 7 5 1 1 9-3 6 53

2. CSO Băicoi 7 4 2 1 7-4 3 51

3. ACS SR Municipal Braşov 7 1 4 2 7-8 -1 44

4. CSO Plopeni 7 0 1 6 3-11 -8 32

Liga 3 – Play-Off – Meciurile Etapei 8

May 10, 18:00 CSO Plopeni – ACS SR Municipal Braşov

May 10,18:00 CSO Băicoi – AFC Odorheiu Secuiesc

Liga 3, seria 5, etapa 7, play-out

Flacăra Moreni – ACS Sport Team 4-0

Marian Constantin Niță (30), Richard Costin Țilică (43, 87), Andrei Adrian Terec (51)

FC Pucioasa – ACS FC Dinamo Bucureşti 3-1

Mihai Enache (8), Valentin Ioniţă (44), Alexandru Ionuț Stoica (58) / Gabriel Zamura (45+1)

CS Păuleşti – Petrolul 2 3-1

Robert Manghiniță (2), Ionuț Bobea (81), Andrei Sora (89) / Raul Bucur (7)

Clasament Etapa 7

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. ACS Petrolul 52 2 7 5 0 2 17-9 8 41

2. ACS FC Dinamo Bucureşti 7 5 0 2 23-15 8 32

3. AS FC Pucioasa 7 3 2 2 16-15 1 30

4. CS Păuleşti 7 2 2 3 10-12 -2 29

5. CSM Flacăra Moreni 7 3 2 2 12-8 4 28

6. Asociaţia Clubul Sportiv Sport Team 7 0 0 7 4-23 -19 6

Liga 3 – Play-Out – Meciurile Etapei 8

May 9, 13:00 Asociaţia Clubul Sportiv Sport Team – CS Păuleşti

May 9, 18:00 ACS Petrolul 52 2 – AS FC Pucioasa

May 9, 18:00 ACS FC Dinamo Bucureşti – CSM Flacăra Moreni

Liga 3, Seria 6, etapa 7, play-out

Olimpic Cetate Râşnov – Ciucaş Tărlungeni 10-1

Bogdan Nicolae Roșu (9, 30), Andrei Daniel Nicoloiu (34, 52), Eugen Paul Ghețu (42), Alexandru Cezar Ciucă (59), Victor Andrei Ene (64), Raul Valentin Dumitrovici (71), Vlad Toma (73, 82) / Leo Tache (43)

CS Gheorgheni – Kids Tâmpa Braşov 2-1

Zsolt Nagy (18), Robert Csala (75 – penalty) / Rareș Plăiașu (28)

Tricolorul Breaza – Olimpic Zărneşti 2-2

Marian Dumitrache (68), Marius Duricu (75) / Vlad Berloiu (31), Horia Ilie (67)

Clasament Etapa 7

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. ASC Olimpic Zărneşti 7 3 3 1 26-11 15 36

2. CS Gheorgheni – VSK Gyergyó 7 4 2 1 21-11 10 35

3. ACS Kids Tâmpa 2015 Braşov 7 4 1 2 19-9 10 32

4. ACS Olimpic Cetate Râşnov 7 3 2 2 26-10 16 31

5. CSO Tricolorul Breaza 7 2 2 3 12-13 -1 31

6. ASC Ciucaş Tărlungeni 7 0 0 7 1-51 -50 2

Liga 3 – Play-Out – M.eciurile Etapei 8

Mai 9, 18:00 ACS Kids Tâmpa 2015 Braşov – ACS Olimpic Cetate Râşnov

Mai 10, 18:00 ASC Ciucaş Tărlungeni – CSO Tricolorul Breaza

Mai 10, 18:00 ASC Olimpic Zărneşti – CS Gheorgheni – VSK Gyergyó