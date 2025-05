F. T.

Patru mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare ieri, de către oamenii legii din Blejoi, la domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune, conducere pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive. „Din cercetări – explică IPJ Prahova motivul descinderilor – a reieșit faptul că, în perioada noiembrie 2024-mai 2025, o femeie în vârstă de 39 de ani ar fi indus în eroare mai multe persoane prin intermediul unor platforme de social media, prin care ar fi promovat activitatea unor persoane care pretindeau că au capacitatea de a rezolva diferite probleme personale (contra unor sume de bani – n.n.), prejudiciul cauzat ridicându-se la aproximativ 20.000 de lei.

De asemenea, o altă persoană, vizată de perchezițiile de ieri, ar fi condus autovehicule pe drumurile publice aflându-se sub influența substanțelor psihoactive”. La sediul poliției din Blejoi urmau să fie conduse, pentru a fi audiate, ambele persoane. Totodată, în cauză, cercetările sunt continuate în cadrul unor dosare penale ce au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și conducere sub influența substanțelor psihoactive.