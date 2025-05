George Marin

Echipa de fete junioare I a clubului aparținând de Consiliul Județean Prahova a participat la Turneul Final al Campionatului Național al categoriei de vârstă, aflându-se astfel printre cele mai bune opt echipe din țară. În prima fază a competiției, CSJ a „prins” o grupă cu CSM Râmnicu Vâlcea, CS Rapid București și CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, echipe pe care le-a întâlnit în ordinea precizată.

Dacă, în primele două partide, ploieștenele nici nu au suflat în fața adversarelor, pierzând la 17 și la 20 de goluri – diferențe care exclud alte comentarii – în a treia partidă au revenit în joc după o primă repriză ștearsă. Ele au redus constant din avantajul luat de ardelene, ajungând să egaleze în ultimul minut. Din păcate, echipa adversă, care era calificată în semifinale chiar și cu un rezultat de egalitate, a înscris golul victoriei cu doar trei secunde înainte de a se auzi sunetul de final al sirenei. Astfel, ocupând ultimul loc în grupă, CSJ a jucat un meci pentru clasament cu echipa situată pe locul al patrulea în cealaltă grupă, CS Marta Baia Mare. Acest joc a fost la discreția fetelor noastre, ele ajungând și la un avantaj de zece goluri, la care au contribuit realizările interului Raluca Geangu și ale portarului Bianca Voicilă. Avantajul luat s-a mai redus până la final din cauza prematurii relaxări survenite în cel mai pur stil românesc, știind meciul ca și câștigat cu destul timp înainte de a se fi încheiat. Astfel, CSJ a încheiat competiția pe locul 7. Sigur, am putea discuta despre căderile suferite în primele două partide – șapte goluri consecutive primite fără a marca, de exemplu – ca și despre lucrurile bune realizate în tot acest an, nu puține, dar competiția este încheiată pentru fete, ele privind spre etapa viitoare a carierelor lor handbalistice.

O mențiune deosebită merită Raluca Geangu. Cu cele 49 de goluri, ea a fost principala marcatoare a echipei prahovene și a doua a turneului, fiind devansată de MVP-ul turneului Enryka Bodijar (CS Rapid București), care a marcat 53 de goluri, dar a avut și un meci în plus disputat. Totodată, Raluca Geangu a fost nominalizată ca fiind cel mai bun jucător al echipei în primele două meciuri, în timp ce Daria Comendant și Bianca Voicilă au primit aceeași distincție, pe rând, în următoarele două. Bianca Voicilă a fost a treia în clasamentul aruncărilor adverse apărate.

Desigur, calificarea echipei prahovene printre cele mai bune opt din țară este o performanță în sine, meritul antrenorilor fiind net recunoscut. Critica meciurilor pierdute la scoruri mari nu trebuie amplificată, nici măcar pusă pe tapet. Toate cele trei cluburi pe care CSJ le-a întâlnit în grupă, la care adăugăm CSM București și chiar și Transilvania Brașov, investesc sume mari, ca să nu spunem imense, în handbalul tuturor categoriilor de vârstă. Toate aceste cluburi au prezentat echipe complete, cu multe posturi dublate de jucătoare de valoare egală, în timp ce echipa noastră s-a bazat pe scheletul Bianca Voicilă, Delia Roșu, Daria Comendant, Raluca Geangu, Evelina Ianculescu, Beatrice Bordei și Andreea Popescu, afirmație care ține cont în special de evoluții, nu neapărat de numărul de goluri marcate de fiecare jucătoare în parte. De altfel, considerăm că scopul oricărei echipe de juniori sau junioare este ridicarea de sportivi apți pentru a combate pe prima scenă handbalistică a țării. Așadar, putem doar să ne punem întrebarea câte din fetele de la junioare I pot fi incluse în echipa mare promovată în Liga Florilor. Însă, ele au ocazia să participe la Campionatul de Tineret, condiție absolut obligatorie pentru orice club participant în Liga Florilor sau în Liga Zimbrilor. Acesta a fost și scopul mutării, cu un an în urmă, a echipei de junioare I de la CSM Ploiești la CSJ Prahova de fosta conducere care a practicat management „după ureche”, după cum a considerat deunăzi actuala conducere, tocmai pentru a pregăti participarea în Liga Florilor, încă din start neluând în calcul nimic altceva decât promovarea.

O remarcă asupra turneului. Titlul de campioană a categoriei de vârstă a fost câștigat de CSM București, 44-41, după patru reprize de prelungiri! Din formația câștigătoare au făcut parte și două fete din Ploiești, foste componente ale CSM: portarul Elena Coșerea-Pîtiu și extrema dreapta Eliza Lăcușteanu, ultima fiind desemnată cea mai bună din turneu pe postul ei. Tot pe această poziție a mai fost o ploieșteană, Diana Lefter, plecată la CS Rapid București din Academia Junior condusă de actualul antrenor secund al echipei naționale masculine, Ionuț Geor­gescu. Și, pentru că a venit vorba de Academia Junior, o entitate privată, nu putem să nu remarcăm prezența în finală a unui club pur privat, CS Lucian Bute Galați, situație rarisimă în handbalul românesc. Este foarte posibil ca fetele de la „Bute” să reprezinte Galațiul în campionatul de Tineret pentru CSM Galați, consacrată deja ca promovată în Liga Florilor alături de echipa ploieșteană.

Rezultatele CSJ: 24-41 (15-20) cu SCM Râmnicu Vâlcea, 30-50 (15-26) cu CS Rapid București, 35-36 (14-22) cu CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud și 39-34 (19-12) cu CS Marta Baia Mare.

Lotul folosit de CSJ în turneu, cu realizările cumulate din cele patru meciuri: Bianca Voicilă 34 intervenții, Mihaela Rădoiu 6 (1 de la „7 metri”) – Raluca Geangu 49 de goluri marcate (14 din „7 metri”), Daria Comendant 16 (2), Andreea Popescu 13, Evelina Ianculescu 13, Delia Roșu 11, Beatrice Bordei 10, Ana Grigore 4, Melania Dumitru 3, Andreea Stoica 3, Bianca Pîrvulescu 3, Maria Ioniță 2, Bianca Ioniță 1, Alexandra Ciocan, Giulia Burtea, Alessia Târteață, Larisa Căpraru. Antrenori: Adina Panaite, Cristian Roșu, Alina Dumitru.