În Sala Sporturilor din Plopeni, CSJ Prahova a încheiat sezonul Diviziei A – Play-Off Promovare cu o victorie, 33–26 împotriva formației CSM Roman și a obținut promovarea în Liga Florilor, cel mai înalt eșalon al handbalului feminin românesc.

Meciul, disputat în fața a 150 de spectatori, a fost echilibrat în prima repriză (16–16), dar fetele antrenate de Adrian Chirut au turat motoarele după pauză, reușind un parțial de 17–10 în partea secundă. În ofensivă, Roxana Cirjan și Andreea Coman au fost din nou la înălțime, contribuind fiecare cu câte 5 goluri, în timp ce Aleksandra Zimny și Andrada Berbece au punctat de câte 4 ori, demonstrând experiență și sânge rece în momentele cheie ale jocului.

Victoria a fost conturată în ultimele 20 de minute, când CSJ Prahova a preluat controlul total al jocului, cu o apărare mobilă și contraatacuri tăioase. Portarii Emanuela Ivașcu și Viktoriya Tymoshenkova au avut intervenții decisive, menținând moralul ridicat al echipei.

La finalul partidei, lacrimile de bucurie, aplauzele și îmbrățișările au confirmat că acest succes este rezultatul unui sezon de muncă intensă, determinare și coeziune. Pentru echipa prahoveană, promovarea este mai mult decât o realizare sportivă — este un simbol al renașterii handbalului feminin din județ.

„Este o zi pe care nu o vom uita niciodată. Am crezut în această echipă de la început și iată că visul s-a împlinit. Îmi doresc să mergem în Liga Florilor cu entuziasm, dar și cu responsabilitate. Vreau să le mulțumesc din suflet jucătoarelor pentru dăruire și caracter, colegilor din staff pentru implicare și profesionalism și nu în ultimul rând suporterilor noștri – cei care au fost alături de noi în toată această perioadă și ne-au dat energie la fiecare meci. Fără voi, acest drum nu ar fi fost posibil”, a declarat antrenorul Adrian Chirut.

Același Chiruț a dezvăluit, pentru handbalmania.ro, că lucrurile nu sunt chiar „roz”:

„De când am acceptat să semnez cu acest club, al Consiliului Județean Prahova, am primit un obiectiv clar: promovarea şi apoi menţinerea în Liga Naţională. A fost dorinţa tuturor – a conducerii, a jucătoarelor, a suporterilor, ca Prahova să aibă o echipă la cel mai înalt nivel, după o absenţă destul de mare și după multe încercări. Astăzi, putem spune că acest obiectiv a fost îndeplinit și am arătat ca o echipă care poate face față la cel mai înalt nivel. Mă bucur că munca noastră a dat roade şi că echipa a ajuns acum acolo unde s-a dorit să fie de mult – în Liga Naţională. Însă, cu toate că am atins obiectivul, viitorul rămâne incert – atât pentru jucătoare cât și pentru mine. Până în acest moment, nu s-a semnat niciun contract, iar timpul devine un adversar periculos. Este deja foarte târziu pentru a construi o echipă competitivă pentru sezonul următor. Mai grav este că mă simt mințit. Am transmis constant jucătoarelor toate informațiile primite din partea conducerii, în speranța că situația se va clarifica. S-au purtat negocieri, s-au trimis oferte, de mai multe ori, dar contractele nu au apărut niciodată. În ultimele zile, am fost din nou rugați să mai avem răbdare, fără un termen clar, fără o direcție concretă. Sunt jucătoare care nu au dat curs unor oferte doar pentru a continua aici și mă întreb ce se va întâmpla cu ele în acest moment când toate echipele și-au făcut loturile pentru sezonul următor. Este păcat. S-a format o echipă frumoasă, s-a muncit cu pasiune, cu scopul clar de a construi performanță. Direcția era una bună. Din păcate, în acest moment, încrederea în ceea ce ne transmite conducerea clubului este zero. Viitorul pe care l-am văzut când am venit aici pare tot mai îndepărtat” – a declarat antrenorul CSJ Prahova Ploiești

CSJ Prahova încheie sezonul 2024–2025 cu fruntea sus și cu un obiectiv atins: promovarea. Urmează un nou capitol, plin de provocări, în Liga Florilor – acolo unde handbalul de top își dă întâlnire și unde CSJ Prahova promite să scrie o nouă pagină glorioasă în istoria sportului prahovean.