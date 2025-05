Miercuri, 30 aprilie, au fost programate ultimele meciuri din faza grupelor Cupei României Feminin. După jocurile din etapa anterioară, CSM Alexandria (Grupa C) și Farul Constanța (Grupa A) s-au calificat în semifinalele Cupei României. În această rundă, FK Csikszereda a învins Farul Constanța cu scorul de 2-0, preluând astfel primul loc în Grupa A. Farul a coborât pe poziția secundă, însă s-a calificat în semifinale din postura de ocupantă a locului secund în Grupa A.

În urma acestor rezultate, avem conturat tabloul semifinalelor acestei ediții ale Cupei României Feminin, programate pe data de 14 mai 2025:

FK Csikszereda – CSM Alexandria

Farul Constanța – Atletic Olimpia Gherla

În această ultimă rundă din grupe, echipele au fost vizibil mai concentrate, conștiente de miza calificării în semifinale. Olimpia Gherla a făcut un meci solid și s-a impus decisiv cu scorul de 4-1, asigurându-și astfel prezența în semifinalele competiției.

În Grupa C, a fost ploaie de goluri în ultima rundă. CSM Alexandria a obținut a treia victorie consecutivă, impunându-se categoric cu 8-0 în fața celor de la ACS Petrolul 52 și calificându-se în semifinale cu punctaj maxim. Politehnica Timișoara a reușit, la rândul ei, un succes clar, 7-2 contra ACSM Politehnica Iași, și încheie grupa pe locul secund. Petrolul- echipă care a realizat o mare surpriză prin calificarea în grupe -a părăsit întrecerea, ultimul joc fiind folosit pentru a da „minute” și rezervelor.

REZULTATELE OBȚINUTE ÎN JOCURILE DIN GRUPE (ETAPA 3):

Grupa A

Universitatea Cluj – CS Gloria 2018 BN 0-3

Au marcat: Claudia Bistrian (1 gol), Rania Kara-Jouli (1 gol), Victoria Rubanovici (1 gol)

Farul Constanța – FK Csikszereda 0-2

Au marcat: Melánia Tóbík (1 gol), Ana Vlădulescu (1 gol)

Grupa B

Atletic Olimpia Gherla – Unirea Alba Iulia 4-1

Au marcat: Adina Giurgiu (3 goluri) , Rognean Adina (1 gol) / Estera Prunar (1 gol)

Vasas Femina – FC Hermannstadt 2-1

Au marcat: Horváth Anita (1 gol), Hornok Réka (1 gol) / Raluca Dinescu (1 gol)

Grupa C

Politehnica Timișoara – ACSM Politehnica Iași 7-2

Au marcat: Anda Jivan (3 goluri), Andreea Șepețan (1 gol), Giorgiana Mateescu (1 gol), Ariana Bucșa (1 gol), Dana Cioablă (1 gol) / Delia Cobzaru (1 gol), Ungureanu Teodora (1 gol).

CSM Alexandria – ACS Petrolul 52 8-0

Au marcat: Cristina Tudorache (2 goluri), Alexandra Nica (2 goluri), Mădălina Zanfir (1 gol), Mihaela Radu (2 goluri), Claudia Pană (1 gol)

Clasamentele finale după încheierea meciurilor din grupe:

Grupa A

Echipa M V E Î Golaveraj P

FK Csikszereda M. Ciuc 3 2 1 0 6-2 7

Farul Constanța 3 2 0 1 5-3 6

CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud 3 1 1 1 5-4 4

Universitatea Cluj 3 0 0 3 1-8 0

Grupa B

Echipa M V E Î Golaveraj P

ACS Atletic Olimpia Gherla 3 3 0 0 10-3 9

ACS Vasas Femina FC 3 2 0 1 7-4 6

CSM Unirea Alba Iulia 3 1 1 1 4-6 4

AFC Hermannstadt 3 0 0 3 3-11 0

Grupa C

Echipa M V E Î Golaveraj P

CSM Alexandria 3 3 0 0 18-2 9

Politehnica Timișoara 3 2 0 1 16-6 6

ACSM Politehnica Iași 3 1 0 2 6-13 3

ACS Petrolul 52 3 0 0 3 0-19 0