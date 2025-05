Sâmbătă, 10 mai, la Complex Hipodrom Ploiesti, se va celebra “Ziua Regalității” printr-o reuniune hipică specială. Această zi, cu o profundă semnificație istorică, marchează trei momente esențiale din parcursul României moderne: 1866 – începutul domniei Principelui Carol I, 1877 – proclamarea Independenței de stat, 1881 – încoronarea lui Carol I – primului rege al României.

Pentru că anul acesta se aniversează împlinirea a 150 de ani de la fondarea JCR, se evocă astfel legătura cu istoria monarhiei, Regii României fiind cei care au condus Clubul în calitate de Președinți – de la Carol I, urmat de Ferdinand I, Carol al II-lea și Mihai I. O asemenea continuitate ilustrează rolul pe care Jockey Club Român l-a jucat de-a lungul timpului în viața publică și în memoria simbolică a națiunii.

Reuniunea din 10 mai mai cuprinde patru alergări de galop pentru caii Pur Sânge Englez:

-„Premiul Petre Mavrogheni” – cursa de 2420 m

– „Premiul European and Mediterranean Horseracing Federation (EMHF)”, cursa de 1080 m

-„Premiul European &African Stud Book Committee (EASBC)” – cursa de 1500 m,

– „Premiul Mihail Kogălniceanu”, cursa de 1780 m

Petre Mavrogheni (n. 1817, Iași – d. 20 aprilie 1887, Viena) a fost membru fondator Jockey Club, om politic, economist, diplomat, a făcut carieră în administrația de stat și în activitatea diplomatică. Mihail Kogălniceanu l-a caracterizat drept „cel mai capabil bărbat de finanțe al României”, motiv pentru care a fost cooptat în numeroase guverne pentru acest portofoliu. Om politic moderat, cu idei conservatoare, spre sfârșitul vieții a fost ales să reprezinte interesele României în marile cancelarii occidentale.

Mihail Kogălniceanu (n. 6 septembrie 1817, Iași, Moldova – d. 1 iulie 1891, Paris, Franța) a fost membru fondator Jockey Club, un om politic de orientare liberală, avocat, istoric și publicist român originar din Moldova, care a devenit cel de-al treilea prim-ministru al României la 11 octombrie 1863, după Unirea din 1859 a Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, iar mai târziu a servit ca ministru al Afacerilor Externe sub domnia lui Carol I. A fost, de mai multe ori, ministru de interne în timpul domniilor lui Cuza și Carol.

European and Mediterranean Horseracing Federation (EMHF) a fost fondată cu scopul de a coordona sporturile hipice în regiunea europeană și mediteraneană, având ca obiectiv central promovarea calului Pur Sânge Englez, creșterea prestigiului și a integrității acestuia, precum și dezvoltarea relațiilor bilaterale între organizatorii curselor de galop din fiecare țară membră.

În cadrul Adunării Generale EMHF, care s-a desfășurat în perioada 03-04.05.2025 la Merano, în Italia, membrii EMHF au votat în unanimitate admiterea Jocky Club Român ca membru cu drepturi depline. Astfel, cursele de galop pentru cai Pur Sânge Englez (PSE) din România primesc recunoaștere internațională, marcând revenirea României în galopul mondial. La această reuniune, Jockey Club a fost reprezentat prin domnul vicepreședinte Tudor Roșca și domnul Jonathan Perree, colaboratorul nostru.

European &African Stud Book Committee (EASBC) cuprinde registrele genealogice din Europa și Africa. În prezent, există 33 de Registre Genealogice aprobate în această regiune, iar Secretariatul EASBC colaborează cu un număr de registre genealogice emergente din zonă, în vederea obținerii aprobării din partea ISBC.

De asemenea, vor fi și patru curse de trap, cea mai importantă fiind Premiul Take Ionescu.