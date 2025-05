Nicoleta Dumitrescu

Primăvara extrem de capricioasă a acestui an, cu precipitații mixte și abundente, nespecifice vremii din calendar – inclusiv grindină, dar și vreme rece, înregistrându-se și fenomenul meteo de ”îngheț târziu”, au avut efecte negative și pentru agricultorii din Prahova. Potrivit informațiilor aflate de la directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, Mita Enache, primarii din localitățile în care la sfârșitul săptămânii trecute precipitațiile căzute au fost și sub formă de grindină au confirmat că se înregistrează diverse pagube în cazul producătorilor de legume. ”Au fost probleme în localitățile în care sunt legumicultori, precum Gherghița, Olari, Balta Doamnei, dar și la Șirna, Cocorăștii Colț etc., grindina distrugând solariile.

Persoanele afectate au avut obligația să notifice primăriile în termen de 48 de ore, documentele putând fi depuse inclusiv până ieri, având în vedere că au existat și zilele nelucrătoare de sâmbătă și duminică”, ne-a declarat, ieri, interlocutoarea noastră. Ulterior depunerii acestor notificări, așa cum prevede legislația în vigoare în astfel de situații, primarii care au primit notificări privind pierderile înregistrate în agricultură se adresează Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență care, la rândul său, convoacă în ședință Comisia județeană de constatare a pagubelor și evaluare a pierderilor, reprezentanții Direcției pentru Agricultură urmând să meargă în teren pentru verificări. De precizat faptul că vineri seară, 23 mai a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a transmis două notificări de Cod portocaliu, valabile pentru zonele Brazi, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru vechi, Mănești, Cocorăști Colț, respectiv Puchenii Mari, Poienarii Burchii, Gorgota, Râfov, Balta Doamnei, Olari, și una de Cod roșu – pentru Ciorani, Drăgănești, Balta Doamnei, Sălciile și Gherghița, fenomenele vizate fiind averse torențiale și grindină de dimensiuni medii, respectiv de dimensiuni mari. Pentru că în acest caz este vorba de potențiale pagube din cauza căderii grindinei, trebuie să precizăm faptul că în Prahova nu s-a mai intervenit cu rachete antigrindină de anul trecut, chiar la solicitarea expresă a unei asociații de fermieri din județ, aceasta contestând eficiența Sistemului Național Antigrindină. De altfel, sistarea acţionării cu rachete antigrindină a fost confirmată, acum două zile, şi de Ministerul Agriculturii care, prin intermediul unui comunicat de presă, a ținut să transmită: ”În prezent, lansările de rachete antigrindină sunt suspendate temporar, la cererea fermierilor, ca măsură de precauție, în lipsa unui studiu de impact complet privind influența acestora asupra regimului precipitațiilor. Totodată, punctele de lansare existente nu au fost omologate, iar cadrul legislativ actual necesită actualizare. În ceea ce privește sprijinul pentru fermieri, toți cei ale căror culturi au fost afectate de grindină sunt rugați să se adreseze Direcțiilor Agricole Județene, în vederea evaluării pagubelor și întocmirii proceselor verbale de calamități, în condițiile legii”. Totodată, reprezentanții ministerului au mai precizat că ”Majoritatea localităților afectate de căderi de grindină nu se află în raza de acoperire a Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor”, în cazul județului Prahova fiind vorba despre Gherghița, Balta Doamnei, Șirna, Cocorăștii Colț.

Pe de altă parte, reamintim faptul că agricultorii prahoveni au fost afecțați, în primăvara aceasta, și de precipitațiile mixte înregistrate în județ la jumătatea lunii aprilie. Potrivit informațiilor primite de directorul Mita Enache, după verificările făcute în teren, s-a constatat că o suprafață totală de 91,63 ha cu pomi fructiferi a fost calamitată de fenomenul meteorologic ”îngheț târziu”, din care peste 33 de hectare în procent de 71-100%, iar în cazul viței de vie, suprafața afectată de același fenomen meteo a fost de 1.508,97 hectare, din care 470, 39 hectare în procent de 71-100%.