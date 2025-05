Cicliștii CS Petrolul Ploiești au reprezentat România în selecționatele de Cadeți si Juniori în cadrul Campionatelor Balcanice de Șosea 2025, desfășurate la Bacău, între 21 și 23 mai. Competiția a reunit cei mai buni cicliști din 10 țări balcanice, iar reprezentanții clubului ploieștean, pregătiți de către Ovidiu Burghelea, s-au ridicat la înălțimea așteptărilor, aducând acasă rezultate și meritând aprecierea întregii comunități sportive.

La Cadeți (Under 17), Gabriel Andronache a obținut următoarele rezultate:

– Locul 1 la Contratimp Individual (categoria U19), confirmându-și statutul de specialist în această ­probă.

– Locul 6 în proba de fond, unde prestația sa a fost decisivă în obținerea locului 1 pentru România.

La Juniori (Under 19), David Coman s-a clasat astfel:

– Locul 2 în proba de fond (U19), la capătul unei curse inteligente și pline de determinare.

– Locul 5 la Contratimp Individual, confirmând versatilitatea sa ca rutier de top în formare.

Aceste rezultate confirmă nu doar valoarea individuală a sportivilor, ci și munca susținută depusă de antrenori și de întreg staff-ul tehnic al CS Petrolul Ploiești. Prezența constantă pe podiumuri la competiții internaționale este dovada unei strategii coerente de pregătire și selecție, care dă roade an de an.

Competiția a fost urmărită în caravană de către Președintele Autorității Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, care a remarcat rezultatele și combativitatea sportivilor noștri. În urma podiumurilor obținute, România s-a clasat pe locul întâi ca număr de medalii, obținând 12 dintre acestea din 36 posibile.

Urmează Macedonia și Franța

Gabriel Andronache își va continua pregătirea ­pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European ce se va desfășura la Skopje (Macedonia), în perioada ­17-29 iulie a.c., în timp ce David Comanda va reprezenta Romania la Cupa Națiunilor pentru Juniori în Nantes- Franța la sfârșitul acestei luni!