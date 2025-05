V. S.

Salvatorii de la ISU Prahova și de la Ambulanță se confruntă, mai des decât am putea crede, cu situații dificile, în care este nevoie să asigure asistență medicală și transport la o unitate medicală a unor persoane supraponderale.

Pentru a le veni în ajutor echipajelor de intervenție, Consiliul Județean Prahova achiziționează o targă electrică special concepută pentru transportul persoanelor supraponderale, cu sistem de fixare și troliu, astfel încât echipajele medicale să poată interveni cât mai ușor în astfel de cazuri.

”Luând în considerare trendul ascendent al intervențiilor ce presupun transportul persoanelor supraponderale, putem afirma că se impune dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Șerban Cantacuzino al județului Prahova cu un astfel de echipament. Achiziția are ca scop scăderea timpului de reacție și sporirea eficienței acțiunilor de intervenție SMURD, ceea ce va conduce la creșterea numărului de vieți salvate”, se arată în documentația întocmită de ISU Prahova.

Targa electrică bariatrică are o capacitate de încărcare de minimum 320 kg și este acționată cu ajutorul a două panouri de comandă.

Targa respectivă va fi montată de societatea cu care se va încheia contractul într-o autospecială existentă în dotarea ISU Prahova, împreună cu troliul care va ajuta personalul operativ la încărcarea și descărcarea tărgii din autospecială, cu o forță de tracțiune maximă de cel puțin 900 kg.