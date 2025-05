V. Stoica

Două râuri din Prahova – Teleajenul și Cricovul Sărat – se află astăzi sub avertizare Cod Roșu de viituri și inundații, care ar putea afecta localitățile aflate în zona albiei acestor două ape curgătoare. Ieri, Institutul Național de Hidrologie a emis, pentru ziua de 27 mai, avertizarea valabilă între orele 06:00 și 24:00. Potrivit specialiștilor, în aceste zone sunt prognozate viituri puternice și creșteri rapide de niveluri ale apelor, care pot duce la inundații severe și afectarea infrastructurii locale. Se recomandă populației să urmeze cu strictețe indicațiile autorităților, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și să adopte măsuri preventive în gospodării.

Încă de ieri, cinci râuri din Prahova se află, de altfel, sub Cod Portocaliu de inundații – Doftana, Prahova, Cricov și cele două intrate de astăzi sub avertizare Cod Roșu – Teleajen și Cricovul Sărat.

Primăriile localităților care ar putea fi afectate de viituri și de inundații au avertizat locuitorii să ocolească zonele albiilor râurilor și pâraielor, pentru a nu cădea victime unor accidente din cauza creșterii bruște a nivelului apelor curgătoare.

Râul Teleajen s-a umflat deja, încă de ieri, deși județul Prahova nu intrase încă sub Codul Roșu de viituri și inundații, iar imaginile publicate pe Facebook de un locuitor al comunei Râfov arătau că pe suprafața apei s-au strâns resturi de vegetație care ar putea bloca curgerea normală a râului, în zona satului Sicrita.

Reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” recomandă populației ca, pentru reducerea riscurilor de inundații, să curețe șanțurile și rigolele de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apei provenite din precipitații, să elibereze șanțurile și rigolele de scurgere din jurul locuințelor, să nu arunce deșeuri în albiile râurilor, pentru că acestea pot bloca scurgerea apei, iar în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, să nu încerce să le traverseze și să nu se apropie de malurile acestora, pentru a nu fi victime ale unor accidente nedorite.

Ieri, în contextul emiterii avertizărilor hidrologice de COD PORTOCALIU și COD ROȘU pentru județul Prahova, prefectul Emil Drăgănescu a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova în ședință extraordinară pentru a dispune măsuri de prevenire și gestionare operativă a unor eventuale situații de urgență.

(sursa imagini: Facebook/Robert Floryan)