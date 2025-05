Sportivii secţiei de atletism a CSM Ploieşti au participat la Cupa Municipiului București – Seniori, U23, U20, U18, U16, reuşind să obţină 8 medalii, dintre care 5 de aur, una de argint şi două de bronz, după cum urmează:

Remus Niculiţă a ocupat locul I în probele de 100 metri (cu un personal best de 10.58 secunde) şi 200 metri (cu un season best de 21.62 secunde), atât la seniori cât şi la „U23”. Alexandru Geamănu a venit pe locul 3 la 100 metri seniori, cu 10.84 secunde şi pe locul 4 la 200 metri, cu 22.26 secunde.

Alberto Dragomir a ocupat locul al II-lea la 400 metri (timp 49.17 secunde) şi locul al III-lea la 200 metri (timp 22.73 secunde), de fiecare dată la categoria „U23”.

Daria Popescu (14 ani) a ocupat locul I la aruncarea greutăţii – categoria „U16”, reuşind un personal best de 10.88 metri.

Atleţii de la CSM Ploieşti prezenţi la Bucureşti sunt pregătiţi de Augustin Iancu, Robert Munteanu şi Maria Sîrbu.