Duelul dintre CSM BBA Petrolul Ploieşti şi SCM Timişoara, contând pentru Turul 1 al play-out-ului Ligii Naţionale de Baschet Masculin – Getica 95, se mută în această săptămână la Ploieşti şi porneşte de la 2-0 pentru formaţia bănăţeană. Se joacă după sistemul „cel mai bun din 5 partide”, aşa că băieţii noştri sunt obligaţi să câştige întâlnirea programată în această seară, de la ora 18:00, în Sala Sporturilor Olimpia, pentru a duce seria în meciul 4, care ar urma să aibă loc vineri, tot la Ploieşti.

Din punct de vedere al lotului, jucăm în aceeaşi formulă ca la Timişoara, dar sperăm ca, de data aceasta, să concretizăm un nou joc bun – aşa cum s-a întâmplat în ambele confruntări din Banat – într-o primă victorie în duelul cu trupa lui Dragan Petricevic. Am cedat în Sala „Constantin Jude” cu 98-94 şi 95-84, dar de fiecare dată am fost în meci, prima întâlnire fiind decisă în secundele de final, după ce am fost la o posesie în spate în ultimul minut, iar cea de-a doua, în sfertul 4, atunci când am condus cu 75-73 (minutul 34), dar am pierdut ritmul gazdelor, în favoarea cărora au fost – deloc surprinzător – şi „râul” şi „ramul”…

Partida va putea fi urmărită pe canalul de youtube al Federaţiei Române de Baschet: https://www.youtube.com/@romania.basketball.

Accesul publicului este liber.