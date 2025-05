Nicoleta Dumitrescu

Începând de joi, 8 mai a.c., Cartea Electronică de Identitate a devenit disponibilă și pentru prahovenii cu vârsta de peste 14 ani, Prahova fiind al doilea județ, după Cluj, în ceea ce privește intrarea în posesia noului document. Acest lucru este posibil odată cu inaugurarea Ghișeului pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate de la nivelul Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor (DJEP) Prahova, la sediul instituției de pe strada Vasile Lupu din Ploiești. Potrivit directorului general al DJEP Prahova, Ornella Zecheru, programările pentru depunerea cererii și a documentelor se fac exclusiv online, prin accesarea portalului HUB Servicii MAI, prin intermediul https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/. ”Cetățenii pot solicita eliberarea unei cărți electronice de identitate indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. De precizat că din data de 8 mai a.c. a devenit disponibilă eliberarea cărții electronice de identitate și la nivelul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Ploiești, etapizat, proceduri similare urmând să fie disponibile și la celelalte servicii publice de la nivelul județului nostru, până atunci, prahovenii putând să se adreseze ghișeului unic de la sediul din strada Vasile Lupu”, ne-a precizat, joi, Ornella Zecheru, de la care am aflat care sunt și principalele beneficii ale noului document de identitate. Și anume: dimensiune standardizată, similară cardurilor bancare, conform normelor europene; are elemente avansate de securitate, care asigură protecție împotriva falsificării și a furtului de identitate; asigură posbilitatea utilizării ca document de călătorie; acces facil la servicii electronice și posibilitatea utilizării pentru semnătura electronică. Mărturisind că a trăit momentul informatizării activității Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Prahova, în urmă cu aproape 30 ani, iar acum face parte și din rândul specialiștilor care au reușit punerea în aplicare, cu succes, a proiectului de eliberare a cărții electronice de identitate, directorul DJEP Prahova ne-a mai precizat că, în ziua și la ora programării la ghișeu, dacă o persoană nu are asupra sa documentele care, de regulă, trebuie prezentate în vederea eliberării unui nou document – respectiv copii de pe actul de proprietate al locuinței de domiciliu, actul de naștere sau de căsătorie – nu va fi nicio problemă. Și asta întrucât, datorită tehnologiei, la Ghișeul pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate, cu un simplu clik, operatorul are acces la bazele de date ale serviciilor de stare civilă și ale Oficiilor Județene pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, dacă există extras de carte funciară. De adăugat faptul că inclusiv cererea de eliberare a noului document se semnează în format electronic, cu mențiunea că solicitantului i se iau și amprentele arătătorului de la ambele mâini. ”Prima Carte Electronică de Identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români începând cu vârsta de 14 ani, în limita fondurilor asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar după ce aceste fonduri vor fi consumate, ulterior, costul eliberării documentului va fi în valoare de 67 de lei”, ne-a mai precizat interlocutoarea noastră, care ne-a mai menționat că ”din anul 2031 nu se va mai putea circula în spațiul european cu cărțile de identitate aflate în momentul de față în circulație”. Cartea de identitate electronică se eliberează cu valabilitate de 5 ani, pentru persoanele cu vârsta între 14 și 18 ani; cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani, și cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani. Documentul conține două medii electonice de stocare, dintre care unul poate fi accesat contactless, iar celălalt contact. Prin intermediul acestor cipuri, cartea electronică de identitate urmează să înlocuiască și actualul card de sănătate și va putea fi utilizată și ca document electronic de călătorie. Informațiile despre titular sunt personalizate pe card folosindu-se gravarea laser, dar documentul are și elemente tactile. Concret, pe spate, în partea de sus, se va putea observa un model grafic, tactil, compus din notele primelor două versuri din imnul României – ”Deșteaptă-te, române!”. Totodată, pe față, în partea stângă a documentului, este poziționată și o hologramă, suprapusă parțial peste fotografia titularului, elementul grafic principal din componența hologramei fiind stema României.