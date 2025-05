Echipa de baschet U16 a CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti s-a calificat la Turneul Final al campionatului după ce a câştigat – nu fără emoţii – Grupa a 4-a a Fazei Semifinale, ale cărei meciuri s-au desfăşurat în weekend în Sala „Metrom”, din Braşov.

Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan, Cristi Trandafir şi Loredana Munteanu au încheiat turneul cu un bilanţ de două victorii şi o înfrângere, dar şi-au asigurat prezenţa între cele mai bune 8 echipe din ţară numai după succesul obţinut în faţa celor de la ACS Stomart Iaşi, scor 63-56! Aveau nevoie de o victorie pentru a merge mai departe şi de una la minimum 5 puncte pentru a câştiga grupa, poziţie importantă în perspectiva configuraţiei grupelor de la Turneul Final, şi au reuşit să o obţină la capătul unei întâlniri în care au condus şi la 19 puncte diferenţă, dar pe finalul căreia puteau rata primul loc, pe fondul revenirii ieşenilor.

Situaţia s-a complicat din cauza înfrângerii suferite în faţa gazdelor de la CSŞ Braşovia Braşov, 67-70, după un coş marcat de gazde în ultima secundă din propria jumătate de teren, reuşita incredibilă a adversarilor penalizând, totuşi, un joc modest făcut de băieţii noştri, care egalaseră la 67 cu 3 secunde înainte de final, revenind de la un -14 consemnat la un moment dat.

Rezultatele şi cifrele băieţilor noştri în turneul de la Braşov au fost următoarele:

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti – ACS Wild Cats Baia Mare 81-47 (28-9, 10-10, 20-11, 23-17)

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti: V. Borcan (25 puncte, 2×3), Al. Şerban (17 puncte, 12 recuperări), Tudor Mihalea (8, 1×3), Teodor Mihalea (7), C. Coniac (6), R. Tudorie (6, 2×3), Şt. Dobre (4), D. Ilie (3, 1×3), M. Secară (3), A. Marcu (2), A. Ivan şi D. Coman.

CSŞ Braşovia Braşov – CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti 70-67 (21-13, 17-21, 19-13, 13-20)

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti: V. Borcan (30 puncte, 15 recuperări), Al. Şerban (12 puncte, 11 recuperări), Şt. Dobre (9, 1×3), C. Coniac (4), A. Marcu (4), Teodor Mihalea (3), Tudor Mihalea (2), D. Ilie (2), M. Secară (1), R. Tudorie, D. Coman şi A. Nicolae.

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti – ACS Stomart Iaşi 63-56 (15-18, 22-7, 12-14, 14-17)

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti: V. Borcan (31 puncte, 15 recuperări), Şt. Dobre (10, 3×3), Tudor Mihalea (10, 1×3), Al. Şerban (9 puncte, 13 recuperări), D. Ilie (3, 1×3), Teodor Mihalea, C. Coniac, A. Marcu, R. Tudorie, M. Secară, D. Coman şi A. Nicolae.

Turneul Final al campionatului este programat în perioada 21-25 mai.