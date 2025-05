N. D.

Potrivit Primăriei Ploiești, de la acest sfârșit de săptămână și până la toamnă, cea mai cunoscută arteră din oraș- „Bulevardul cu castani” – va fi închisă circulației rutiere și va fi transformată în spațiu pentru petrecerea timpului liber. ”La Ploiești vor fi 21 de weekenduri tematice pline de muzică, mișcare, distracție și voie bună chiar în inima orașului, sub castani. Pe ploieșteni îi așteaptă un bulevard pietonal, între Statuia lui Radu Stanian și Monumentul Vânătorilor”, au anunțat reprezentanții municipalității, care au făcut public și programul primului sfîrșit de săptămână în cadrul acțiunilor care au fost generic intitulate ”Republica de sub Castani”. Concret, primul sfârșit de săptămână din cadrul acestui eveniment, așa cum a anunțat Primăria Ploiești, va fi în perioada 10 -11 mai, când, pe bulevard, vor fi adrenalină, paradă, spectacol urban și multă voie bună. Va fi adrenalină pentru că va avea loc Campionatul Național de Super Slalom, pe Bulevardul Independenței, sâmbătă, între orele 10:30–18:00, și duminică, între orele 10:00–20:00, fiind anunțate trei competiții: Super Slalom, Vehicule Electrice și Slalom Juniori. Apoi, vor urma și paradele Imaginarium, incluse în cadrul celei de-a VI-a ediții a Festivalului de Teatru pentru Copii și Tineret Imaginarium. În fapt, va fi un spectacol itinerant plin de culoare, muzică și personaje fantastice, cu Timba Art Show, de percuționiști și suflători, artiști pe catalige, păpuși gigant, jonglerii și personaje de poveste, sâmbătă, 10 mai, ora 19:00, pe traseul: Teatrul Toma Caragiu – Parc Nichita Stănescu – Humanitas – McDonald’s – Bulevardul Independenței – Teatrul Imaginario – Statuia Radu Stanian – Parcul I. L. Caragiale. De asemenea, o paradă similiară a fost anunțată și pe data de 11 mai, ora 12:00, pe traseul: Teatrul Toma Caragiu – Parc Nichita Stănescu – Palatul Culturii – Parcul Toma Socolescu – Giratoriul Primăriei – Winmarkt – Bulevardul Independenței – Teatrul Imaginario. De adăugat faptul că, pentru buna desfășurare a acestor evenimente, a fost aprobată închiderea circulației rutiere pe Bulevardul Independenței, tronsonul cuprins între statuia Radu Stanian și capătul Bulevardului, dinspre Monumentul Vânătorilor de la Gara de Sud (fără a se închide sensul giratoriu), începând cu ziua de vineri – 9 mai 2025, ora 22:00 până duminică – 11 mai 2025, ora 24:00, în acest interval de timp mijloacele de transport în comun urmând să aibă rute deviate.